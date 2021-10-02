السبت 02 أكتوبر 2021
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تقارير ومتابعات

إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة: «سألت شيوخ وقالوا حلال جدا» (فيديو)

إلهام شاهين
إلهام شاهين

 

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن تبرعها بكامل أعضاء جسدها السليمة بعد وفاتها إلى من يحتاج لها، مؤكدة أن أي إنسان يحتاج لقلب أو كلى أو كبد أو قرنية أو رئة، يستطيع أن يستفاد من أعضاء جسدها بعد الوفاة. 

وقالت شاهين: "إنت ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير مش شخص واحد بس وفي نفس الوقت مش هتخسر حاجة الجسد هينتهي وهياكله الدود هيبقى في التراب"، مضيفة أننا بذلك الفعل – أي التبرع بالأعضاء- نكون صانعين للخير ونصبح أكثر إنسانية ونخفف آلام الآخرين، قائلة: "محدش بيطول عمر حد لكن على الأقل بنخفف عنه الألم بنحميه من الحياة التعيسة والأدوية الكتير". 

وأضافت "شاهين" أن أي إنسان يستطيع فعل ذلك يجب أن يكون لديه الوعي الإنساني والثقافة ويفعل هذا الأمر، مضيفة أنها سألت شيوخ مستنيرة وقالوا لها إن التبرع بالأعضاء "حلال جدا"، بل وأنهم شخصيا أعلنوا هذا الأمر للتبرع بأعضاء جسدهم عقب الوفاة، مضيفة: "كل إنسان بيحب الإنسانية وبيحب الخير وبيحب بلده هيعمل ده". 

وناشدت "شاهين" الدولة بعمل خانة في البطاقة الشخصية يكون مكتوبا فيها بأن الشخص موافق على التبرع، بحيث الإنسان إذا مات ولم يفعل أهله هذا الأمر يكون من حق الدولة أن تأخذ جثمانه وتفعل هذا الأمر، ويؤخذ منه السليم من جسده، مطالبة بوجود بنك لزراعة الأعضاء لوضع الأعضاء لمن يريد أن يأخذ منها، قائلة: "يارب كلنا نقدر نعمل خير وننشر الخير والحب والمعاني الإنسانية الحلوة بيننا وبين بعض".

جدير بالذكر أن دعوة إلهام شاهين بالتبرع بالأعضاء أثارت جدلا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس، فيما رحب بها عدد كبير من الجمهور الذين أثنوا على الفكرة وطالبوا بتشجيعها من الدولة، بل وأعلنت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، منذ قليل أنها ستتبرع بأعضائها بعد وفاتها.  

 

دعوة وفاة كبد شاهين جمهور اجتماع

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