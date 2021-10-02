تحرير 26 مخالفة خلال حملات رقابية بمركزي ملوي والمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بمتابعة مدى التزام المحال التجارية وكافة المنشآت والقطاعات الخدمية، بمواعيد الغلق الشتوية والمعلن عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنظيم الحملات المختلفة لتحقيق الانضباط ومتابعة سير العمل لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات لمتابعة مواعيد الغلق الشتوية بشوارع المنيا ومركز ملوي

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة بقيادة الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المركز والمدينة ضمت فريق الإشغالات بالوحدة المحلية المدينة وعضو الأعلام وعضو الإيرادات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق الشتوية للمحلات التجارية والورش والمتنزهات وكورنيش النيل ورفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بالإضافة لحملات النظافة ورفع تراكمات القمامة، حيث تم تحرير 26 مخالفة، منها 20 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، و3 مخالفات للتعدي على حرم الطريق، 3 مخالفات لعدم الالتزام بمعايير الجودة والنظافة.

حملات لمتابعة مواعيد الغلق الشتوية بشوارع المنيا ومركز ملوي

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب المحافظة، حملة تفتيشية ورقابية على وسائل النقل النهري بالمركز، لمتابعة سير العمل ومدى صلاحية التراخيص اللازمة والالتزام بمعايير الأمان والسلامة، بالإضافة لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، ومتابعة سير العمل والتزام العاملين بمواعيد العمل المختلفة (الصباحية والمسائية)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات لمتابعة مواعيد الغلق الشتوية بشوارع المنيا ومركز ملوي

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي على استمرار هذه الحملات بصورة بكافة شوارع أحياء المدينة والوحدات المحلية القروية التسع تنفيذًا لقرارات الدولة وخاصة المواعيد الشتوية لغلق الورش والمقاهي والمحلات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة والتي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أمس الجمعة وذلك في إطار حرص الدولة على مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.