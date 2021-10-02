إخماد حريق مخلفات بقطعة أرض فى أبوالنمرس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات بمركز أبوالنمرس جنوب المحافظة.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض بشارع المركز، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة على حريق بمحل ساعات في الجيزة

فيما أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب في محل ساعات دون إصابات.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد المحال التجارية أسفل كوبري الجيزة المعدني، ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.