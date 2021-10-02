إنقاذ شخصين احتجزا داخل مصعد في عقار في الجيزة

نجحت فرق الإنقاذ البري، في إنقاذ شخصين احتجزا داخل مصعد عقار بالجيزة، بعد تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة باحتجاز شخصين داخل مصعد كهربائي بعقار في شارع السلام.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ بري بقيادة اللواء علاء خلوصي مدعومين بالمعدات اللازمة، جهود فرق الإنقاذ أثمرت عن إنقاذ الشخصين دون تعرضهما لمكروه، ووجها الشكر إلى القوات على سرعة الاستجابة.

وفي وقت سابق أنقذت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم ، شخصين تم احتجازهما داخل مصعد، ووكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم باحتجاز شخصين، مواطن وزوجته، داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتم التعامل مع البلاغ وتمكنت من استخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات، وقد لاقى سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان الأهالي بالمنطقة.

يذكر أن الحماية المدنية بوزارة الداخلية، تقوم بواجب نبيل لإنقاذ المواطنين وتلبية الاستغاثات بالحرفية والسرعة المطلوبة، للحفاظ على حياة المواطنين وتقوم قوات الحماية المدنية بدورها في الإنقاذ بشكل متميز وفق أعلى مستويات التدريب والأداء عالميا، ما يسهم في حفظ حياة المواطنين في أوقات الخطر.

في سياق آخر، أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (لإحدى السيدات محجوزة بإحدى المستشفيات بالقاهرة) وكذا (شقيقين من ذوى الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهما) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

وأوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى (قرية شما بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية) وكذا قرى (الجريد – حاذق بمركز شرطة بيلا – برج مغيزل بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم، كما تم إيفاد مأموريات خارجية لعدد من الحالات الإنسانية بالمستشفيات، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.