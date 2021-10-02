9 أكتوبر.. البابا فرنسيس يرأس الافتتاح الرسمي للسينودس

سيفتتح قداسة البابا فرنسيس رسميًّا السينودس في الفاتيكان حول السينودسية يوم السبت، الموافق التاسع من أكتوبر الجاري مع تخصيص أوقات تفكير وتأمل في ورش عمل مختلفة، يليها قداس احتفالي يوم الأحد، الموافق العاشر من نفس الشهر، حيث يترأسه قداسة البابا في كاتدرائية القديس بطرس.

وصرّح بيان صادر عن الأمانة العامة لسينودس الكهنة أن برنامج يوم السبت ينص على عقد جلسات عمل للجمعية المنعقدة بكامل أعضائها، وكذلك أعمال المجموعات اللغوية. سيحضر أيضًا ممثلون عن شعب الله بين وفود من المجالس الأسقفيّة، أعضاء الكوريا الرومانية، المفوضين عن الحياة المُكرسة، الأنشطة الكنسية من العلمانيين، ومن الشباب.

وفيما يخص حضور البابا يومي السبت والأحد، سيشارك قداسة البابا فرنسيس في الجزء الأول من الأعمال، كما سيلقي خطابًا نحو الساعة التاسعة بتوقيت روما، ثم يليه سلام الكاردينال جون كلود هولريش، المُقرِّر الخاص بالسينودس، وبعد ذلك سيتم عرض شهادات حياة، ثم يتحدث الكاردينال ماريو جريش، الأمين العام للسينودس امام الحضور. أما القدّاس البابوي يتراسه البابا يوم الأحد، الموافق العاشر من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة.

الجدير بالذكر أن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون للإيبارشية البطريركية، والمفوض من الكنيسة القبطية الكاثوليكية لتفعيل السينودس سيشارك بهذه اللقاءات.

وعلي صعيد اخر ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس اللجيو ماريا بالعالم، بمشاركة مرشد المجلس الأعلى مريم ملكة السلام بالإيبارشية، وعدد من الأباء الكهنة، ومسؤولي المجلس الإقليمي بالقاهرة، ومسؤولي المجلس الأعلى مريم ملكة السلام بالإيبارشية، ومسؤولي مجالس، وأعضاء فرق جنود مريم بالإيبارشية، حيث تضمن الاحتفال صلاة المسبحة الوردية، والعديد من الفقرات الأخرى.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمام الأنبا باسيليوس ومتابعته لجميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية، ومشاركة أعضائها في احتفالاتهم.

وكان قد بدأ، نيافة الانبا توما حبيب، مسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، ومطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك اليوم الرابع والأخير، الموافق الأول من أكتوبر من مؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب بالصلاة والترانيم مع فريق الكورال والشباب، كما أعطى الأب يؤانس صابر ملخصًا عن معني "كنيسة سينودسية" وما هي هذه الوثيقة.

وبدأ الأب لويس متى، كاهن بكنيسة القديسة تريزا المارونية، وممثل الكنيسة المارونية في اللجنة الأسقفية للشباب رتبة التوبة، ثم قام نيافة الأنبا توما بصلاة القداس الإلهي، وذلك بمشاركة لفيف من الأباء الكهنة المشاركين في المؤتمر من مختلف الإيبارشيات، موصيًا الشباب في كلمة العظة بأن "يخضعوا لإرادة الله في حياتنا"، وأن يجعلوا يوسف البار مثلًا لهم في حياتهم. واختتم نيافة المطران اليوم بالبركة الرسولية للجميع، وتم التقاط بعض الصور التذكارية.