عقب تكريمهم في يوم القضاة.. كيف اغتال الإرهابيون «بركات» و«حماد» «شهداء العدل»؟

شارك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القضاة الاحتفال بيوم عيدهم، اليوم السبت، وكرم ذوي الشهداء ومنحهم الأوسمة؛ تقديرًا لما بذلوه وقدموه بأرواحهم فداء الوطن.

وشاح النيل

ولم نجد في بسالة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، الذي استشهد في 29 يونيو 2015، عندما تم استهداف موكبه وتفجيره بشارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة أثناء ذهابه لعمله في نهار رمضان.

وأسفر الانفجارعن إصابة 9 أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار.

وفى 6 مارس 2016، أعلن وزير الداخلية وقتها اللواء مجدى عبد الغفار، القبض على قتلة المستشار هشام بركات، مؤكدا أن جماعة الإخوان وراء تنفيذ الحادث الإرهابى، وشاركها في التخطيط أفراد من الخارج.

وتسلم ذوي الشهيد اليوم وشاح النيل تكريمًا له وتخليدًا لذكراه في يوم القضاة.

وسام الجمهورية الطبقة الثانية

وحصل المستشار الشهيد عمر حماد وكيل مجلس الدولة، على وسام الجمهورية ، في يوم القضاة، واستشهد «حماد»على يد تنظيم أنصار بيت المقدس ، من خلال سيارة يقودها انتحاري وحزام ناسف، لتفجير فندق «سويس إن» إثناء تواجدهم في سيناء للإشراف على الانتخابات البرلمانية.

وذلك عندما تم الحجز لهم يوم 21 نوفمبر 2015 ، عندما حجز عدد من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بمجلس النواب بفندق العريش، وحضر 148 من القضاه المشرفين على الانتخابات وتم توزيعهم على 82 غرفة بالفندق، وفي اليوم التالي تم توزيع القضاة على اللجان الانتخابية، ومر أول يومين وفي اليوم الثالث، تم تفعيل مهمة تفجير الفندق، من خلال سيارة مفخخة ثم ترجل الانتحاري يرتدي زي قوات مسلحة مطلقا النار من الناحية الغربية للفندق من جهة الشاطي وهي الجهة التي يقع فيها «شاليهات القضاة»ـ وأطلق النيران على غرفة المستشار عمر حماد ، رقم 1009 وهي من أولى الغرف في الناحية الغربية.

ثم ترجل لداخل الفندق وأطلق الأعيرة النارية على المطعم وأطلق النيران بكثافة على المتواجدين، ودخلت القوات الأمنية الموجودة للتعامل مع الإرهابيين واستمر الوضع فترة من الوقت، ثم فجر الانتحاري نفسه باستخدام عبوة ناسفة مما تسبب في نسف المواطنين الموجودين ونتج عن الحادث استشهاد اثنان من اعضاء الهيئة القضائية هم عمر حماد شحات، عمرو مصطفى حسن، وكيل نيابة جنوب سيناء.

وسام الجمهورية من الاستحقاق

وكان من الشهداء الذين تم تكريمهم وحصلوا على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية والثالثة هم : المستشار محمد مروان رئيس محكمة شمال سيناء، المستشار عبدالمنعم عثمان القاضي بمحكمة شمال سيناء، المستشار مجدي رفيق القاضي بمحكمة شمال سيناء.

وهم من قضاة محكمة شمال سيناء الأبتدائية الذين تم اغتيالهم جميعًا ما عدا الآخير بطلقات بالرأس، حيث تم إطلاق النيران عليهم خلال خروج مأمورية أمنية حيث خرج القضاة من عملهم برفقة عدد من السيارات الأخرة وتامينهم بدبابة ومدرعة عسكرية، تخلفت السيارة بسبب عطل فيها، فقام إرهابيون وأخرون بإطلاق الأعيرة النارية نتج عنه وفاة ثلاثة منهم وإصابة الرابع.