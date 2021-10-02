السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 4 محاضر مخالفة وإعدام 91 كجم مواد غذائية غير صالحة بأسوان

محاضر مخالفة وإعدام
محاضر مخالفة وإعدام 91 كجم مواد غذائية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة من الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية، بالتوازى مع تنفيذ أعمال إزالة التعديات والإشغالات. 

ونظمت لجنة تفتيشية مشتركة من جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملات مكبرة متتالية داخل الأسواق للاطمئنان على سلامة المنتجات المختلفة المعروضة بالمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات اللحوم والسوبر ماركت والمطاعم والكافتيريات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

محاضر مخالفة وإعدام 91 كجم مواد غذائية

وقد نجحت جهود هذه الحملات في تحرير 4 محاضر مخالفة، وإعدام نحو 91 كيلو مواد غذائيه متنوعة غير صالحة، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

جدير بالذكر أن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية قادها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أشرف حمدى حكمدار ونائب مدير أمن أسوان، وأيضًا اللواء معتز عبد الرحمن مساعد مدير الأمن حيث استهدفت السوق السياحي والأسواق المجاورة. 

محاضر مخالفة وإعدام 91 كجم مواد غذائية

ونجحت جهود الحملة في إزالة 6 حالات تعدٍ على الأرصفة والطريق العام عبارة عن بروز وفتارين عرض تابعة لمحلات متنوعة مما أدى إلى عرقلة استكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية بالسوق السياحي القديم من خلال تركيب المظلات الخشبية وغيرها، وخاصة أنه تم تحرير محاضر مخالفة للمتعدين لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

محاضر مخالفة وإعدام 91 كجم مواد غذائية
محاضر مخالفة وإعدام 91 كجم مواد غذائية
أسوان لحوم محافظ أسوان غذائية التموين الأجهزة المعنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

الرئيس السيسى يوجه بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة