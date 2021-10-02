تحرير 4 محاضر مخالفة وإعدام 91 كجم مواد غذائية غير صالحة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة من الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية، بالتوازى مع تنفيذ أعمال إزالة التعديات والإشغالات.

ونظمت لجنة تفتيشية مشتركة من جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملات مكبرة متتالية داخل الأسواق للاطمئنان على سلامة المنتجات المختلفة المعروضة بالمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات اللحوم والسوبر ماركت والمطاعم والكافتيريات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

محاضر مخالفة وإعدام 91 كجم مواد غذائية

وقد نجحت جهود هذه الحملات في تحرير 4 محاضر مخالفة، وإعدام نحو 91 كيلو مواد غذائيه متنوعة غير صالحة، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

جدير بالذكر أن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية قادها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أشرف حمدى حكمدار ونائب مدير أمن أسوان، وأيضًا اللواء معتز عبد الرحمن مساعد مدير الأمن حيث استهدفت السوق السياحي والأسواق المجاورة.

محاضر مخالفة وإعدام 91 كجم مواد غذائية

ونجحت جهود الحملة في إزالة 6 حالات تعدٍ على الأرصفة والطريق العام عبارة عن بروز وفتارين عرض تابعة لمحلات متنوعة مما أدى إلى عرقلة استكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية بالسوق السياحي القديم من خلال تركيب المظلات الخشبية وغيرها، وخاصة أنه تم تحرير محاضر مخالفة للمتعدين لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.