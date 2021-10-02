خبراء عن مشاركة مصر في «إكسبو دبي»: إضافة حقيقية للمعرض

شهد الجناح المصرى المشارك فى فعاليات “إكسبو 2020” في دبى إقبالا ملحوظا خلال اليوم الأول لبدء الفعاليات.

وتشارك مصر فى هذا المحفل الدولى بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف أن يكون من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الإكسبو بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في القطاعات كافة، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن يتم عقد 116 فعالية داخل الجناح المصرى تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

وقال الكاتب الإماراتي يوسف الحداد، إن الإمارات تتمتع بمقومات وامكانيات كبيرة تتفوق على كثير من الدول واكبر دليل على ذلك أن العالم يثق بدولة الامارات وامكانياتها لتنظيم وتقديم مثل هذا الحدث الفريد لاسيما وأن المعرض يتزامن مع احتفال الإمارات بيومها الوطني واليوبيل الفضي.

وقال الحداد لـ"الدستور"، إن الروابط الأخوية والتاريخية بين مصر والإمارات دفعت مصر للمشاركة في مثل هذا الحدث.

وتابع: “نحن في الإمارات نعتز تماما بمشاركة مصر واصفة مشاركة مصر في المعرض بأنها مشاركة نوعية لاسيما وأن الجناح المصري يقدم فكر ابداعي ثري ومميز للغاية، كما أن تنظيم الجناح المصري دقيقن فضلا عن الشباب والفتيات الذين ينظمون المعرض فهم يقدمون صورة مشرفة ومشرقة عن مصر”.

وأضاف أن مشاركة مصر في المعرض هي اضافة حقيقية للمعرض اكسبو ولزوار المعرض من مختلف الجنسيات لاسيما وان المعرض ستهدف كل الشرائح من الأطفال والأسر ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأردف أن الجناح المصري يعطي فرصا كبيرة للتعرف على إمكانية الاستثمار الاقتصادي في مصر، مؤكدا أن مصر نجحت وبذكاء في التحول من المحلية للعالمية وبشكل ذكي عن طريق استخدام كل الأدوات التي تمتلكها مصر.

ومن جانبه، قال أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية AACSS، إن مشاركة مصر في معرض “إكسبو” هو تميز كبير لدولة مصر العربية التي تسعى أن تعيد إنتاج نفسها عبر تأكيد حضورها التجاري في المنطقة.

وتابع أن مشاركة مصر في هذا الحدث المهم وبجناح يقترب من 1000 متر في المعرض، هو نجاح كبير لمصر.