السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبراء عن مشاركة مصر في «إكسبو دبي»: إضافة حقيقية للمعرض

إكسبو 2020
إكسبو 2020

 

شهد الجناح المصرى المشارك فى فعاليات “إكسبو 2020” في دبى إقبالا ملحوظا خلال اليوم الأول لبدء الفعاليات.

وتشارك مصر فى هذا المحفل الدولى بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف أن يكون من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الإكسبو بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في القطاعات كافة، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن يتم عقد 116 فعالية داخل الجناح المصرى تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

وقال الكاتب الإماراتي يوسف الحداد، إن الإمارات تتمتع بمقومات وامكانيات كبيرة تتفوق على كثير من الدول واكبر دليل على ذلك أن العالم يثق بدولة الامارات وامكانياتها لتنظيم وتقديم مثل هذا الحدث الفريد لاسيما وأن المعرض يتزامن مع احتفال الإمارات بيومها الوطني واليوبيل الفضي.

وقال الحداد لـ"الدستور"، إن الروابط الأخوية والتاريخية بين مصر والإمارات دفعت مصر للمشاركة في مثل هذا الحدث.

وتابع: “نحن في الإمارات نعتز تماما بمشاركة مصر واصفة مشاركة مصر في المعرض بأنها مشاركة نوعية لاسيما وأن الجناح المصري يقدم فكر ابداعي ثري ومميز للغاية، كما أن تنظيم الجناح المصري دقيقن فضلا عن الشباب والفتيات الذين ينظمون المعرض فهم يقدمون صورة مشرفة ومشرقة عن مصر”.

وأضاف أن مشاركة مصر في المعرض هي اضافة حقيقية للمعرض اكسبو ولزوار المعرض من مختلف الجنسيات لاسيما وان المعرض ستهدف كل الشرائح من الأطفال والأسر ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأردف أن الجناح المصري يعطي فرصا كبيرة للتعرف على إمكانية الاستثمار الاقتصادي في مصر، مؤكدا أن مصر نجحت وبذكاء في التحول من المحلية للعالمية وبشكل ذكي عن طريق استخدام كل الأدوات التي تمتلكها مصر.

ومن جانبه، قال أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية AACSS، إن مشاركة مصر في معرض “إكسبو” هو تميز كبير لدولة مصر العربية التي تسعى أن تعيد إنتاج نفسها عبر تأكيد حضورها التجاري في المنطقة.

 وتابع أن مشاركة مصر في هذا الحدث المهم وبجناح يقترب من 1000 متر في المعرض، هو نجاح كبير لمصر.

 

الجناح المصري كسبو 2020 في دبى إكسبو 2020 في دبى يوسف الحداد أحمد الياسري دبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

الرئيس السيسى يوجه بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة