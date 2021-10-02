السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان»: تنفيذ 10848 وحدة «سكن لكل المصريين» بمدينة المنيا الجديدة

وحدة «سكن لكل المصريين
وحدة «سكن لكل المصريين

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعات مدينة المنيا الجديدة، يرافقه المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة، ولفيف من مسئولي الجهاز والمشروعات، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة.
واستهل مسئولو الإسكان، الجولة بتفقد المشروعات التنموية بمدينة المنيا الجديدة، والتي تشمل محطة تنقية مياه الشرب بطاقة إجمالية 95 ألف م3/ يوم، حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية منها بطاقة 50 ألف م3/ يوم، كما تفقدوا محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة إجمالية 140 ألف م3/يوم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 20ألف م3 / يوم.
كما تفقد مسئولو الوزارة، وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، بإجمالى 10848 وحدة سكنية، منها نموذج 90 متراً، وكذا نموذج 75 متراً.

كما تفقد مسئولو  الإسكان، مشروع سكن مصر بعدد 816 وحدة، ومشروع JANNA، والذي يضم 528 وحدة سكنية، بجانب تفقد عددٍ من مشروعات الطرق والمرافق والزراعة الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأشار المهندس جمال طلعت، إلى أن مدينة المنيا الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثاني وتبلغ مساحتها   31106  أفدنة، وتقع المدينة بأكملها على هضبة مستوية ترتفع فوق سطح البحر بنحو 137 متراً، مما يجعل مناخها معتدلا، وتعد متنفساً للمواطنين بالمحافظة.

تم إنشاء المدينة بموجب القرار مجلس الوزراء رقم 278 لسنه 1986 وبدأ العمل بها فعليا سنة 1991 وتم تعديل كردون المدينة بالقرار الجمهورى رقم 392 لسنة 2004 ، وتقع المدينة شرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة وتبعد عن القاهرة 250 كم.

المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات قطاع التنمية وتطوير المدن جولة تفقدية مشروعات مدينة المنيا الجديدة المهندس خالد نايف عبدالعزيز رئيس جهاز المدينة

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