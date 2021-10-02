واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1995) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3٫25 طن "لحوم مستوردة – كبدة مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2٫89 طن "أسماك ماكريل") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (206 طن "دقيق فاخر" معبأ داخل أجولة بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لاحتوائه على شوائب وأتربة - 3٫200 طن نخالة خشنة معبأة داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (10 طن "لبن بودرة") معبأ داخل عبوات بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويحتوى على أتربة وشوائب ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (9٫15 طن سلع غذائية "عسل جلوكوز – سكر حر – بندق – لوز" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج - 5000 قطعة حلوى المولد "مختلفة الأنواع"معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة منتج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلوى) بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (57 طن "أرز تموينى"غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويحتوى على حشرات حية وميتة "سوس" ويشكل خطراً على الصحة العامة قدر بقيمة مالية 456000 جنيه) تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن فرع شركة لتجارة الجملة) بمحافظة سوهاج، وضبط (11 طن "سكر تموينى"مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات جديدة كسكر حر، قدرت بقيمة مالية 93500 جنيه) تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (4٫4 طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم للإتجار به بالسوق السوداء، قدرت بقيمة مالية 27280 جنيها) ، بحوزة (مالك مطحن"بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج، وضبط (1٫5مليون قطعة كبسولة معبأة بمادة مجهولة - 7000 عبوة مطهر معوى "مزيب مائى" مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" – وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة - 39 طن مواد كيماوية "برافين – جلسرين برافين" - 13مليون قطعة كبسولة فارغة - 2٫215 مليون عبوة كرتونية فارغة مدون عليها ذات العلامة التجارية – 331 رول ألومنيوم – 28 ماكينة خط إنتاج) بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (8 طن مستلزمات"أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.