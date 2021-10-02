قبل بدء الدراسة.. تعرف على استعدادات الجامعات لمواجهة كورونا

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد بالمعاهد والمدارس والجامعات المصرية، وتستعد وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، لاستقبال هذا العام والذي يأتي بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، بحزمة إجراءات، أبرزها شروط وضوابط الوقاية من كوفيد 19، فضلاً عن تأمين الطلاب والعاملين وهيئة التدريس من مخاطر انتشار الفيروس، بالتطعيم للقاح كورونا قبل بدء العام الجديد، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتباعد.

الجامعات وضعت شروط وضوابط أمام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، قبل بدء هذا العام، وأهم هذه الشروط هو التطعيم بلقاح كورونا وبيان ذلك بتسليم شهادة تُثبت تناولهم جرعتان من لقاح وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

وتستعرض "الدستور" استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد، وأهم الشروط التي وضعتها كل كلية على حدة، للتعامل مع فيروس كورونا والوقاية من إصابته، بالإجراءات الاحترازية.

جامعة القاهرة.. إجراءات مشددة وتوجيهات صارمة

أكدت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على أنَّ وزارة الصحة والسكان وضعت شروط وضوابط عامة جديدة للتعامل مع فيروس كورونا داخل الجامعات، وذلك بناءً عن حزمة إجراءات أقرت بها القيادة السياسية لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

وتتمثل هذه الشروط، في تطعيم جميع الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر، من خلال التسجيل في مراكز وأماكن التطعيم القريبة من كل طالب، بجميع محافظات الجمهورية دون اللجوء للسفر للأماكن البعيدة، وذلك بعدما أضافت وزارة الصحة والسكان خانة "طالب جامعي" على موقع التطعيمات لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدفات قبل بداية.

وبدوره وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، عمداء الكليات بضرورة توعية الطلاب ونشر هذه التيسيرات على مواقع الكليات وإرسال إيميلات ورسائل SMS وحث الطلاب على سرعة التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا أنه سيقتصر دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد على الذين تلقوا التطعيم فقط.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تواجد 19 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، في المدينة الجامعية ومستشفى الطلبة وفى كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.

جامعة عين شمس.. تيسيرات للتطعيم من خلال التسجيل بالرقم القومي

كما أعلنت جامعة عين شمس عن تيسيرات جديدة للانتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة، بفتح جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ١١٠٠ مركز تابعة لوزارة الصحة لتطعيم جميع طلاب الجامعات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي ودون الحاجة للتسجيل الإلكتروني المسبق.

ووجه الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الطلاب التقدم في محافظاتهم وقراهم ومدنهم لأقرب مركز تطعيم لتلقى جرعة لقاح كوفيد -١٩، ويتم التطعيم فورا بمجرد تقديم الطالب لبطاقة الرقم القومي.

كما أكدت وزارة الصحة على السماح بتطعيم طلاب الجامعة المستجدين الأقل من ١٨ عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بوصفه آمنا بصورة تامة وعلى الطلاب المستجدين التقدم لمراكز التطعيم سواء لمراكز وزارة الصحة أو نقاط ومراكز التطعيم بجامعة عين شمس لتلقى التطعيم.

وأوضح المتينى أنَّ الجامعة ستستمر في تقديم التطعيم بمراكز التطعيم الــ ١٣ المحددة مسبقا بالجامعة وبصفة دائمة لجميع الطلاب ولهيئة التدريس والعاملين بها بالتوازي مع مجهودات وزارة الصحة المقدرة حتى نستطيع سويا الانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي بنسبة 100%.

منع استخراج الكارنيهات لغير المطعمين

وفى جامعة أسيوط أكد الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، أنَّ نظام الدراسة خلال العام الجامعي الجديد 2021/ 2022 سوف يعتمد في المقام الأول على النظام الحضوري وجهًا لوجه، وذلك وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويحق لكل كلية الاستعانة بنظام التعليم الإلكتروني "أونلاين" عبر المنصات التعليمية المختلفة وذلك كوسيلة إضافية في حال الحاجة إلى ذلك.

وقرر رئيس الجامعة منع استخراج الكارنيهات الدراسية لطلاب الجامعة غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك في إطار الإجراءات الراهنة التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة سلامة الطلاب ومنع انتشار الفيروس المستجد بين الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه جار حالياً تطعيم طلاب الفرقة الأولى ضمن إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين للدراسة بمختلف كليات الجامعة، كما تم تخصيص مقرين بالمدينة الجامعية لتطعيم الطلاب المغتربين المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية، أما الطلاب القدامى فيمكن للطلاب بمختلف الفرق الدراسية التوجه إلى النقاط الطبية المنتشرة في أرجاء كليات الجامعة والحرم الجامعي والبالغ عددها 13 نقطة مجهزة لتطعيم كل أفراد المجتمع الجامعي وذلك من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين وذلك تحت إشراف الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وشدد الجمال على عمداء الكليات بضرورة تكثيف العمل خلال الأسبوع القادم من أجل التأكد من جاهزية كل مباني ومنشآت الكليات استعدادًا لاستقبال الطلاب واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضمان انطلاق العملية التعليمية على نحو دقيق ومنظم مع التيسير على الطلاب إجراءات القيد والتسجيل وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم.

التطعيم شرط للقبول بالمدينة الجامعية

من جانبه كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الجامعة قد اتخذت قرارًا بجعل تطعيم الطلاب شرطًا أساسيًا للقبول بالمدينة الجامعية حفاظًا على صحة الطلاب وحمايةً لسلامتهم وهو الذى أثمر عن الانتهاء بالفعل من تطعيم 50% من الطلاب المغتربين المتقدمين للسكن بالمدينة.

وأوضح شحاتة أنَّ هناك 14 ألف طالب وطالبة قد سجلوا رغباتهم فى السكن بالمدينة الجامعية وهو العدد الذى يضم 4842 طالبا و9158 طالبة وهو العدد الذى شهد الانتهاء من تطعيم 7 آلاف طالب وطالبة من إجمالى عدد المتقدمين للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف أنه مع نهاية هذا الأسبوع سيتم الانتهاء من إعلان كل الجداول الدراسية لطلاب الكليات النظرية والعملية، وسيبدأ هذا الأسبوع أيضا فتح أبواب المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين ممن تم قبولهم للسكن بالمدينة الجامعية التى وضعت شرط تطعيم الطالب باللقاح المضاد لفيروس كورونا شرطاًا أساسيًا بقبول إقامته بالمدينة وذلك ضمن خطة الجامعة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجامعة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.