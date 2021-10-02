2357 إصابة جديدة بكورونا في أستراليا

سجلت أستراليا 2357 إصابة جديدة بالسلالة دلتا من فيروس كورونا اليوم السبت، مع استمرار حملة تطعيم السكان بهدف إنهاء الإغلاق العام والسماح بإعادة فتح الحدود الدولية.



ومن المنتظر أن يجري تدريجيا رفع الحظر المستمر منذ 18 شهرا على السفر الدولي بدءا من الشهر المقبل في بعض الولايات عندما يجري تطعيم 80 بالمئة ممن يبلغون 16 عاما على الأقل بجرعتي اللقاح.



وحتى أمس الجمعة، تلقى 55 بالمئة من الأستراليين جرعة التطعيم كاملة بينما تلقى قرابة 80 بالمئة جرعة واحدة على الأقل.



وأصدرت ولاية فيكتوريا، التي سجلت 1488 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم السبت، أوامر لنحو مليون موظف في مختلف القطاعات بتلقي جرعة واحدة من اللقاح على الأقل بحلول 15 أكتوبر للاحتفاظ بوظائفهم.

وفي ملبورن، فرقت الشرطة اليوم مسيرة صغيرة للاحتجاج على فرض اللقاح وألقت القبض على عدة أشخاص بتهمة انتهاك قواعد الصحة العامة التي تحظر التجمعات كبيرة العدد.

كشف إحصاء لرويترز عن تجاوز عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم خمسة ملايين مع تسبب سلالة دلتا في زيادة الوفيات خاصة بين من لم يتم تطعيمهم.



وطبقا لمنشور (أور وورلد إن داتا)" عالمنا في البيانات" على الإنترنت فإن أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا حتى الآن سوى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.

ووفقا لتحليل رويترز فقد استغرق وصول عدد وفيات كوفيد-19 إلى 2.5 مليون ما يقرب من عام في حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية خلال 236 يوما.

وتم تسجيل أكثر من نصف كل حالات الوفيات العالمية خلال سبعة أيام في المتوسط في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.

وتم تسجيل ثمانية آلاف حالة وفاة في المتوسط يوميا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي وهو ما يمثل خمس حالات وفاة كل دقيقة.