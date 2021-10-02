الكنيسة الكاثوليكية تشارك في المؤتمر الروحي «حتى يعرف العالم»

تشارك الكنيسة الكاثوليكية في المؤتمر الروحي العالمي بمصر، "حتى يعرف العالم"، تحت رعاية مجلس كنائس مصر، بالتعاون مع هيئة JC 2033، المقام في النافورة.

يعتبر المؤتمر لقاء ضمن مشروع ورؤية الاحتفال بقيامة الرب يسوع المسيح JC 2033 من الأموات، بمناسبة الألفية الثانية لها حول العالم، حيث يضم المؤتمر حوالي مائتين وثمانين مشاركًا، ممثلين عن الدول المختلفة حول العالم.

يتخلل المؤتمر في يوميه الأولين، عرض لرؤية أوليفيه فلوري صاحب الفكرة، والترحيب من فريق JC 2033، أيضًا ترحيب من ممثلي الكنائس، حيث ألقيت عدة كلمات، ومنها كلمة الكنيسة القبطية الكاثوليكية من الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، نيابة عن غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، وكلمة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة القبطية الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية.

ويحتوي اليوم أيضًا العديد من الاجتماعات، واللقاءات من مختلف الكنائس مثل كلمة الكنيسة الكاثوليكية من سيادة المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بمصر، وكلمة الكنيسة الأرثوذكسية من نيافة الأنبا ميخائيل، وكلمة الكنيسة الإنجيلية من الدكتور حسام حشمت، بالإضافة إلى حوالي ورش عمل، لخدمة الهدف.

بالإضافة إلى ذلك استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، الذي يزور الكنيسة الأم حاليًا.