صحيفتان إماراتيتان: أجنحة «إكسبو دبي 2020» تقرب المسافات بين الشرق والغرب

أكدت صحيفتا (الاتحاد) و(البيان) الإماراتيتان، أن أجنحة «إكسبو دبي 2020» تقرب المسافات بين الشرق والغرب، وتمزج بين الثقافة والتكنولوجيا، وتوحد الرؤى وتكامل الجهود، بمعروضات وأفكار واختراعات شكلت موضع إشادة من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكرت صحيفة (الاتحاد) - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "«إكسبو» يوحد الهدف" - أن « إكسبو دبي 2020» يشرع أبوابه أمام الجمهور، للدخول إلى عالم المستقبل، عالم تترجم فيه الأمم والحضارات أفكارها إلى اختراعات تساهم في تطور البشرية وتقدم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات واستكشاف الفرص الاقتصادية للوصول إلى التنمية المستدامة التي تكفل للأجيال المقبلة أن ينعموا بمستقبل أفضل وأكثر استقرارا وازدهارا.

وأشارت إلى أن المعرض كان منذ نشأته منطلقا لأهم الابتكارات التي قدمت خدمات جليلة للبشرية بمجالات الطب والهندسة والفضاء والطاقة وغيرها الكثير، وفي ظل التحديات الحالية فإن العالم أحوج لمزيد من الأفكار الريادية والابتكارات الكفيلة باحتواء القضايا الملحة، منها التغير المناخي وتنوع مصادر الطاقة وتأمين الغذاء ومكافحة الأمراض والأوبئة، وهذه الحلول هي عنوان «إكسبو دبي 2020» ليضع بصمة واضحة في تاريخ المعرض الأكبر عالميا ويكون شاهدا على ميلاد عالم جديد متكاتف الجهود وموحد الهدف.

من جانبها، أوضحت صحيفة (البيان) تحت عنوان "منصة عالمية"، أن «إكسبو 2020 دبي» فرصة لصنع عالم جديد، باعتباره أول حدث عالمي في مرحلة ما بعد الوباء، سيعمل لمدة ستة أشهر وبمشاركة العالم، على مواجهة التحديات العالمية، عبر مبادرات وبرامج مصممة لنشر الأفكار والحلول التي ستحدد مسار المجتمع الدولي، إذ ستضع عشرات الدول أولويات الكوكب والإنسان في أجندة مشاركتها.