مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الثانى برئاسة «جبالى» اليوم

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني اليوم السبت، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تبدأ في الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن تلاوة قرار رئيـس الجمهـورية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار الرئيـس رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا إعلان الاعتذارات، وهو أمر منوط بما يعتذر من الأعضاء عن عدم الحضور، بجانب الرسائل، وهى التى ترسل من الحكومة أو رئيس الجمهورية لتتم إحالتها للجان النوعية المختلفة.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس غدًا الأحد الجلسة الثانية فى الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة بعدها لعقد الجلسة الثانية فى ذات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وتعقد الجلسة الرابعة فى الثانية والنصف مساءً من يوم الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بعد أن يتم إجراؤها، ليتم عقد الجلسة الخامسة يوم الإثنين لنظر ما يستجد من أعمال.