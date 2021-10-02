كندا تكشف علاقة لقاح موديرنا بارتفاع حالات إصابة عضلة القلب

كشف مسؤولو الصحة الكنديون، عن زيادة حالات الإصابة النادرة بالتهاب القلب، بعد تعاطي لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 مقارنة بلقاحات فايزر بيونتيك.

وأوضحت بيانات الصحة أيضا أن التهاب القلب يحدث في كثير من الأحيان لدى المراهقين والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، وفي كثير من الأحيان عند الذكور.

ولفت بيان لوكالة الصحة العامة الكندية إلى أن غالبية المصابين عانوا من أعراض خفيفة نسبيا وتعافوا بسرعة.

وأضاف البيان أنه تبين تزايد خطر حدوث مضاعفات في القلب، بما في ذلك التهاب القلب، بشكل كبير بعد الإصابة بكورونا، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي إعلان وكالة الصحة العامة الكندية في وقت لا تزال فيه هيئات التنظيم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، يؤكدون أنه ما زالت فوائد التطعيم للوقاية من كوفيد-19 تفوق المخاطر.

وأمس الجمعة، أفاد عالم في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا بأن الأكاديمية تعمل على إنتاج نوعين من لقاحات كوفيد- 19 شبيهين بلقاحي شركة فايزر أوموديرنا.

وقال سيرهي كوميسارينكو، عالم الكمياء العضوية في الأكاديمية: "يمكننا الآن صنع لقاح محلي بأعلى جودة، مشابه جدًا للقاحى فايزر أو موديرنا"، وفق ما نقتله وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف أن العمل يتقدم ببطء بسبب عدم كفاية التمويل، "نحن نعمل على تصنيع لقاحنا.. لكن للأسف لا تمول وزارة الصحة عمليًا هذه العملية، وأتمنى أن نعقد اجتماعاً آخر مع وزير الصحة ورئيس أطباء الصحة لمناقشة هذه المسألة".

وأشار كوميسارينكو إلى أن هناك أيضًا فرصة لإنشاء لقاح بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وحسب قوله، فقد اجتمع مؤخرًا في جنيف "مع شخص مسئول عن تطوير اللقاحات في منظمة الصحة العالمية".

يذكر أنه في مايو الماضي قال وزير الصحة، فيكتور لياشكو، إنه يتم تطوير ثلاثة لقاحات لكورونا في أوكرانيا، وخصص مجلس الوزراء ميزانية قدرها 100 مليون هريفنا (أكثر من 3 ملايين و750 ألف دولار) لاستئناف إنتاج اللقاح في أوكرانيا.