السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى القدس والخليل

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيًا قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية الرسمية، قالت مصادر محلية، إنه تم اقتياد الشاب و يُدعى محمد نوفل إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف بالقدس.


وفي مُحافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، أسيرًا محررًا على مدخل بلدة بيت أمر شمالا.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية الرسمية  قالت مصادر إن الأسير المحرر ويُدعى اسماعيل أحمد محمد حوامدة (32 عامًا) اعتقل عند حاجز عسكري إذ أوقف جنود الاحتلال مركبة كان بداخلها، و قيدوا يديه وعصبوا عينيه و وضعوه في سيارة جيب عسكرية.


وكان الأسير حوامدة في زيارة لشقيقته ببلدة بيت أمر، و قد أمضى ما يقارب 10 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي .


في سياق متصل، استدعى الاحتلال الإسرائيلي، مساءاليوم  زوج وشقيق الشهيدة إسراء خالد خزيمية؛ لمقابلة مخابراتها في حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.


وقال زوج الشهيدة وشقيقها، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي  أبلغتهما بمراجعة مخابراتها في حاجز قلنديا؛ للتعرف على جثمان الشهيدة، وعند وصولهما تم التحقيق معهما عن الشهيدة، و أخبروهما أنه لا يوجد جثمان للشهيدة عندهم".


وكانت إسراء خزيمية (30 عامًا)، استشهدت، فجر اول أمس الخميس، برصاص الاحتلال عند أحد أبواب المسجد الأقصى، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانها.


و أكد أقارب الشهيدة أن الاحتلال قام بتصفية ابنتهم، خلال توجهها لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.


يُشار إلى أن الشهيدة إسراء متزوجة منذ 13 عامًا، و لديها ثلاثة أولاد و بنت، أكبرهم عمره (10 أعوام) و أصغرهم عامين، و تدرس في جامعة القدس المفتوحة في السنة الثالثة، تخصص علوم مالية و مصرفية.

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