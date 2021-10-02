السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على البوابة الإلكترونية الترويجية للسياحة المصرية

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

تستعد وزارة السياحة والآثار لإطلاق البوابة الإلكترونية الترويجية للسياحة المصرية، والتي تحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المختلفة بها.

ويبحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الشركة المنفذة للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر  آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة، وما بها من أبواب وملفات والمحتوى الخاص بها.

كما وجه بإجراء بعض التعديلات على التصميم الخاص بالموقع وتطوير المحتوى الخاص به ومراجعته في شكله النهائي قبل الإطلاق، وذلك بما يتسق وملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تسلمتها الوزارة في شهر أغسطس تمهيدًا لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

ويأتي تنفيذ هذا الموقع ضمن تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار بما يتسق ورؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تبحث تنفيذ  البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار، سوف تقدم هذه البوابة الخدمات لجميع المتعاملين مع الوزارة من قطاعي السياحة والآثار للحصول على كافة المعلومات والخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أنها سوف تكون  المصدر الرئيسي للحصول على أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة والهيئات التابعة لها وكذلك المعلومات الرسمية عن المنشآت السياحية المرخص لها من قبل الوزارة.

كما أن البوابة الرسمية لوزارة السياحة والآثار سوف تكون نافذة شاملة لأخبار الوزارة والمعلومات المتعلقة بالأنشطة والفعاليات المختلفة فضلًا عن إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين معها  من جهات مرخصة أو راغبة في الحصول على التراخيص المختلفة في قطاعات السياحة والآثار ياتى تنفيذ هذا الموقع ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل عدد من مشروعات التحول الرقمي.

البوابة الالكترونية الترويجية لمصر خالد العناني وزير السياحة والآثار الاستراتيجية الإعلامية للترويج التنمية المستدامة البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار قطاعي السياحة والآثار

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