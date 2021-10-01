الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ جابر طايع على تعيينه مستشارا لـ«مستقبل وطن»

وزير الأوقاف والشيخ
وزير الأوقاف والشيخ جابر طايع

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، على تعينه مستشارا لحزب مستقبل وطن ومسؤولا للدعم الفني للهيئة البرلمانية للحزب بالإضافة لمهام منصبه أمينا مساعدا لأمانة شؤون العلاقات الحكومية.

وكرمت وزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بديوان عام الوزارة بمناسبة بلوغه سن المعاش، في يوليو الماضي، مؤكدة أنها تتمنى له كل التوفيق فى مزيد من خدمة دينه ووطنه .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر فى 30 يونيو 2020، القرار الوزاري التنفيذي رقم (119) لسنة 2020م بتجديد تعيين الشيخ جابر طايع يوسف رئيسًا للقطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وأعلنت الوزارة، أن قرار الوزير جاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1511) لسنة 2020م، لحين بلوغه السن القانوني للمعاش بتاريخ 20/7/2021م.

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وزير الأوقاف جابر طايع حزب مستقبل وطن الدكتور محمد مختار جمعة مستشارا لحزب مستقبل وطن

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