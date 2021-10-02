وزير التعليم يوضح حقيقة تخفيض عدد أيام الحضور بالمدارس

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على سؤال أحد أولياء الأمور على مجموعة بناء التعايم المصري على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء سؤال ولي الأمر: "مساء الخير.. ما مدى صحة الخبر المتداول بتخفيض عدد أيام الحضور الفعلي للمدارس وتقليل كثافة الفصول وذلك قبل الدراسة بيومين من خلال اجتماع دكتوررضا حجازي يوم ١٠/٨و الدراسة تبدأ يوم ١٠/١٠، و ذلك الكلام مخالف للنشرة السابقة والتي تشير إلى أن الحضور يومي والكثافة مكتملة، وعليه فقد قمنا بعمل قوائم الفصول وجداول المدرسة بالكامل بالحضور يوميا ووضع الخطة وأرجو الرد والتوضيح".



ورد وزير التربية والتعليم عليه قائلا: "لا يوجد شئ من هذا القبيل ولا يمكن أن يكون صحيحا إلا لو أعلنته الوزارة رسميا وهذا لم يحدث".

وحددت وزارة التربية والتعليم الاليات في غلق الفصول حال ظهور حالات كورونا خلال العام الدراسي الجديد والمقرر بدايته في ٩ أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة إنه في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل خلال أسبوعين يتم غلق الفصل لمدة ٢٨ يومًا.

وأشارت الوزارة اإلى أنه في حالة فرض حجر صحي على قرية أو مدينة يتم غلق مدارس هذه القرية أو المدينة لحين انتهاء هذا الحجر المفروض.

وقالت الوزارة، خلال المستند الرسمي، إنه في حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم بعدها إغلاق المدرسة بالكامل لمدة ٢٨ يومًا، أما في حالة غلق مدرسة في مجمع مدارس وظهور حالات بمدرسة أخرى في نفس المجمع يتم غلق المجمع بالكامل لمدة ٢٨ يومًا.



وقالت وزارة التربية والتعليم: "في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تبذلها الدولة، استعدادًا لعام دراسي جديد آمن لأبنائنا الطلاب، والمعلمين، وكافة العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022".

وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما ينص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.