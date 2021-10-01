الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: تعدد الملتقيات الفكرية يعد من المظاهر الحضارية التي تتسم بها المجتمعات المتقدمة

الفريق الشيخ سيف
الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، أن تعدد الملتقيات الفكرية والثقافية والسياسية والحوارية وتنوعها يعد من المظاهر الحضارية التي تتسم بها المجتمعات المتقدمة مما يعزز فكرها وثقافتها ووعيها بتحديات الحاضر والمستقبل وسعيها للبحث عن حلول مستدامة لمواجهتها.

وناقش وزير الداخلية الإماراتي - خلال لقائه كلا من جوزيف بوريل المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي والبطريرك المسكوني برثلماوس الأول رئيس أساقفة القسطنطينية اللذان يشاركان في الدورة الـ 14 لمؤتمر السياسات العالمي الذي تستضيفه أبوظبي وفقا لوكالة الانباء الاماراتية- اليوم الجمعة، مع الضيفين المحاور والقضايا التي يتناولها المؤتمر في دورته الجديدة وأهمية إيجاد الحلول وطرح الرؤى والأفكار بشأن العديد من القضايا التي تهم مستقبل المجتمعات.

يذكر أن المؤتمر- الذي يعقد خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر الجاري- يناقش خلال عدة جلسات مواضيع وقضايا متنوعة تشمل الآفاق السياسية والاقتصادية بعد جائحة "كوفيد-19" والدروس المستفادة منها، إضافة إلى العالم الرقمي بعد الجائحة والصحة العالمية والتكنولوجيا والأخلاق بجانب الأبعاد الجيوسياسية لإمداد المواد الخام المهمة في المستقبل والشرق الأوسط عام 2030 والجوانب الجيوسياسية والاقتصادية.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر عددا من ورش العمل المتعلقة بالطاقة والمناخ والأمن الغذائي والشباب وغيرها من المجالات الحيوية.

وقد أشاد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»، فيما توجه لزيارة عدد من أجنحة الدول المشاركة ومن بينهم؛ الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، و كازاخستان.

ويقام «إكسبو 2020 دبي»، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وهو أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيحتضن الحدث العالمي أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة والتقنيات والثقافة من أنحاء العالم طوال فترة إقامته.

الملتقيات الفكرية وزير الداخلية الاماراتي ابوظبى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الاقتصاد الجائحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

حريق ضخم بحديقة مستشفى الصدر فى المحلة الكبرى

موعد الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة للبنزين فى مصر

مفاجآت فى قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتى ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس

جولة بـ«سفينة حربية».. ماذا فعل وزير خارجية إسرائيل فى البحرين؟ (فيديو)