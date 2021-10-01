الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأزهر» تعلن أسماء الطلاب المقبولين للسكن بالمدن الجامعية

الشربيني
الشربيني

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اعتماد نتيجة تنسيق المدينة الجامعية للطلاب، مشيرا إلى أنه جاري تباعا نشر باقي الأسماء التي تنطبق عليها قواعد التسكين بالمدينة الجامعية. 

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة تنسيق المدن الجامعية من الرابط 
http://azu.edu.eg/CityResult/

ونبهت الجامعة أنه ستضاف أسماء أخرى خلال الأسبوع بعد الانتهاء من التنسيق فيما بينها، وناشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منسوبي الجامعة سرعة التسجيل للحصول على التطعيم، خاصة وأن التسكين بالمدينة الجامعية يشترط حصول الطالب أو الطالبة على لقاح فيروس كورونا.

الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تنسيق المدينة الجامعية للطلاب رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس جامعة الأزهر ائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب

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