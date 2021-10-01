الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

افتتاح «قسم مصر» بمكتبة ولاية البحر الأحمر في السودان

افتتاح قسم مصر في
افتتاح قسم مصر في مكتبة البحر الأحمر بالسودان

قام والي ولاية البحر الأحمر السودانية المهندس عبد الله شنقراي، والقنصل العام المصري بمدينة بورسودان سامح فاروق شحاتة، بافتتاح القسم المصري بمكتبة ولاية البحر الأحمر السودانية، وذلك بحضور مجموعة من المسئولين السودانيين وممثلي الإعلام السوداني.

افتتاح «قسم مصر» بمكتبة ولاية البحر الأحمر

وأعرب والي البحر الأحمر عن خالص شكره وتقديره لحكومة مصر على إهداء مجموعة الكتب لافتتاح القسم المصري بمكتبة ولاية البحر الأحمر والمرسلة من وزارة الثقافة المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بما يؤكد على العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الوثيقة بين البلدين حكومةً وشعبا.

افتتاح «قسم مصر» بمكتبة ولاية البحر الأحمر

من جانبه، أشاد القنصل العام المصري بالتعاون القائم والمستمر مع حكومة ولاية البحر الأحمر في كافة المجالات، وتقدم بالشكر للمسئولين السودانيين على جهود تنظيم وافتتاح القسم المصري بالمكتبة، والذي يعد بمثابة معرض كتاب مصري دائم ببورسودان. 

وأكد على الأهمية البالغة لدور الثقافة في بناء وتنمية المجتمع وتعزيز قيم التعايش السلمي المشترك والاستقرار وتحصيل العلوم والمعرفة.

افتتاح «قسم مصر» بمكتبة ولاية البحر الأحمر
القسم المصري مصر السودان القنصل العام المصري بورسودان البحر الاحمر

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