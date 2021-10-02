ما هو الشره المرضى العصبى؟

يُمكن أن تؤثر اضطرابات تناول الطعام على صحة الشخص الجسدية والعقلية، والعكس صحيح كذلك، حيث تننتج العديد من هذه الاضطرابات في بعض الأحيان بسبب الضغوطات النفسية والحياتية.

ولا يمكن فصل ما تعاني منه بعض الفتيات من أعراض نفسية ناتجة عن تأخر الزواج والخوف من التقدم في العمر هن هذه الأضطرابات التي تدفع صاحبها بالإنكباب علي تناول الطعام.

لماذا تلجأ الفتيات إلى تناول الطعام بكميات كبيرة

أحياناً تصاب الفتاة بقلق حاد يولد لديها إحساس زائف بالجوع وأحيانا أخرى تنتج اضطرابات الإفراط في تناول الطعام كنتيجة للشعور المصاحب بالاكتئاب أو هروبا من التفكير الزائد بالوحدة.

كما أن وضعية الضغط العقلي تؤثر على كيمياء المخ فتجعل بعض الاضطرابات الخاصة بتناول الطعام تظهر نتيجة لتناول الطعام.

السبب العلمي لاضطراب الإفراط في تناول الطعام

السبب الدقيق لاضطرابات الأكل غير مفهوم تمامًا ، لكن الأبحاث تشير إلى أن مجموعة من العوامل الجينية والبيولوجية والسلوكية والنفسية والاجتماعية يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بها وفقا لموقع Casper.

ما هو الشره المرضي العصبي؟

تظهر اضطرابات تناول الطعام الناتجة عن كثرة التفكير في الزواج على شكل شره مرض عصبي وهو حالة يعاني فيها الأشخاص من نوبات متكررة من تناول كميات كبيرة غير معتادة من الطعام والشعور بفقدان السيطرة على كميات الطعام المتناولة ويتبع هذا سلوكيات معينة بغرض التخلص من هذا الطعام ومنعا لزيادة الوزن، مثل التقيؤ القسري ، أو الإفراط في استخدام المسهلات أو مدرات البول، أو الصيام، وكذلك الإفراط في ممارسة الرياضة أو مزيج من هذه السلوكيات معًا.

تشمل الأعراض والعواقب الصحية للشره المرضي العصبي ما يلي:

التهاب الحلق المزمن

انتفاخ الغدد اللعابية في منطقة الرقبة والفك

تآكل مينا الأسنان وتزايد حساسية الأسنان وتسوسها نتيجة التعرض لأحماض المعدة عند القيء

اضطراب ارتداد الحمض ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي

ضيق معوي وتهيج من تعاطي الملينات

الجفاف الشديد نتيجة لعمليات التخلص من الطعام التي



بالإضافة إلى الشره المرضي تعاني بعض الفتيات اللواتي تأخر زواجهن من اضطراب الأكل بنهم.



ما هو اضطراب الأكل بنهم؟



اضطراب الأكل بنهم هو حالة يفقد فيها الأشخاص السيطرة على تناول الطعام ويعانون من نوبات متكررة من تناول كميات كبيرة غير معتادة من الطعام، وعلى عكس الشره المرضي العصبي ، فإن فترات الأكل بنهم لا يتبعها التخلص من اثار الطعام الذي تم تناوله أو الإفراط في ممارسة الرياضة أو الصيام نتيجة لذلك و غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون باضطراب نَهَم الأكل من زيادة الوزن أو السمنة.

تشمل أعراض اضطراب نَهَم الأكل ما يلي:

تناول كميات كبيرة غير معتادة من الطعام في فترة زمنية قصيرة.



الأكل بسرعة حتى في حالة الشبع أو عدم الجوع

الأكل حتى الشبع بشكل غير مريح

الأكل في الخفاء لتجنب الإحراج



كثرة اتباع نظام غذائي دون فقدان الوزن



كيف تتخلص الفتيات من الشره المرضي وإضطراب الأكل بنهم

يحب على الفتاة أولا التوقف عن التفكير في ضرورة وسرعة الزواج بشكل مفرط وعدم الانشغال بالمستقبل للدرجة التي تشعر فيها بالقلق من الحياة.

التخلص من الهواجس وعدم الرضوخ للمجتمع وكلام الأقارب والأسرة بضرورة التعجيل بالزواج يجعل العديد من الفتيات يستقروا نفسيًا، وبالتالي يتخلصوا من اضطرابات تناول الطعام بشكل تدريجي.

مع ضرورة المتابعة مع أخصائي نفسي إذا كانت الحالة متأخرة للحصول على العلاج المناسب.

كما أن بعض الاضطرابات الخاصة بتناول الطعام تكون جينية وبالتالي لا بد من علاجها عن طريق العقاقير والمهدئات الطبية.