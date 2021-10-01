محمد فؤاد يطرح فيديو كليب «سلام»

طرح النجم محمد فؤاد أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سلام" على طريقة الفيديو كليب، عبر تطبيق وموقع الأغنيات والفيديوهات الرقمي "أنغامي".

وتعتبر أغنية "سلام" إحدى أغنيات ألبوم محمد فؤاد الجديد الذي يحمل الاسم نفسه، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن مصطفي محفوظ والموزع الموسيقي توما، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج كريم مسلم.

كان آخر أعمال محمد فؤاد أغنية "شغلتني ليه" والتي طرحت يوم 11 سبتمبر الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما طرح الفترة الماضية أغنية "أحكيلك" ضمن أغنيات ألبومه الجديد عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أسامة محرز والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي خالد نبيل.