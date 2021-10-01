الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يؤجل المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة الجديد مع أستراليا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أرجأ الاتحاد الأوروبي المحادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع أستراليا وسط استياء من تفاوض واشنطن بشأن اتفاقية أمنية جديدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ مع بريطانيا وأستراليا دون مشاركة الاتحاد الأوروبي.
 

وتشعر باريس بالغضب بوجه خاص لأن الاتفاقية المعروفة باسم "أوكوس" تسببت في خسارة فرنسا 56 مليار يورو "64.93 مليار دولار" بعد صفقة غواصة فاشلة مع أستراليا.
 

ومن المقرر الآن وفقا للمفوضية الأوروبية عقد جولة من المفاوضات كان من المقرر إجراؤها في أكتوبر في الأصل بعد شهر واحد.
 

وقال متحدث باسم بروكسل اليوم الجمعة إنه بهذه الطريقة سيتم إعداد المحادثات على نحو أفضل وإن هناك حاجة لوقت للتفكير، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
 

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قال بالفعل إنه من غير المرجح أن يتم إبرام اتفاقية التجارة بسرعة بعد الأحداث الأخيرة.
 

وبدأت محادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا في عام 2018 وتهدف إلى "تسهيل التجارة في المنتجات الصناعية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا من خلال تقليل الحواجز الفنية وتحسين التجارة في الخدمات والاستثمار"، وفقا للاتحاد الأوروبي.
 

وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس، إن بلاده تمتلك غواصة نووية في المحيط الهادئ، يأتي هذا فيما يعتزم الرئيس الامريكي  جو بايدن الإعلان عن مجموعة عمل جديدة مع بريطانيا وأستراليا لمشاركة التقنيات المتقدمة في محاولة مبطنة بشكل خفيف لمواجهة الصين، حسبما قال مسئول بالبيت الأبيض وموظف بالكونجرس لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، سوف تسهل مجموعة العمل الثلاثية التي تعرف بالاختصار "أوكوس"، على الدول الثلاث تبادل المعلومات والمعرفة في المجالات التكنولوجية الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية والأنظمة التي تعمل تحت الماء وقدرات شن هجوم بعيد المدى.

الاتحاد الأوروبي بريطانيا أستراليا واشنطن فرنسا

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وائل لطفي

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