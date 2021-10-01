الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بيتكوين تسجل أعلى زيادة منذ يوليو فى مدة لم تتعد دقائق

بيتكوين
بيتكوين

قفزت عملة بيتكوين، في مدة دقائق فقط لتسجل العملة المشفرة أعلى مكاسب يومية لها منذ  يوليو، كما قفزت عملات مشفرة أخرى في مسيرة ارتفاع كبيرة عقب أكبر تراجع شهري منذ مايو الماضي.

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، حققت أكبر عملة مشفرة مكاسب بلغت 10% ليصل سعرها إلى 47 ألفًا و884 دولارًا لعملة بيتكوين الواحدة في التعاملات المبكرة بنيويورك قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها.

كما قفزت عملات إيثريوم ولايتكوين، و"إي أو إس"، حيث ارتفع مؤشر بلومبرج للعملات المشفرة "بلومبرج جالاكسي كريبتو" بنسبة بلغت 8.9%. 

كانت بيتكوين تراجعت بنسبة 7.6% في سبتمبر، في خضم مخاوف من تزايد ضغوط رقابية في الصين والولايات المتحدة.
 وعرض متعاملون مجموعة من الأسباب المحتملة وراء المكاسب الأخيرة، بينما أشاروا إلى أن السوق المجزأة تترك الأصول الرقمية عرضة لتأرجحات سعرية متقلبة.
 وأشار البعض إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي جيروم باول يوم أمس الخميس بأن البنك المركزي "ليست لديه نية" لحظر العملات المشفرة، بينما استشهد آخرون بمستويات سعرية مثل تحرك متوسطات تتم متابعتها عن كثب من قبل محللين فنيين.

وفي سياق متصل، بلغ سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، مستوى 51 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو الماضي.

وشهد سعر "بيتكوين" في جلسة تداول الأحد، حسب موقع "CoinDesk"، ارتفاعًا بنسبة 2.86% ووصل حتى الساعة 21:45 بتوقيت جرينيتش مستوى 51616 دولارًا أمريكيًا.

و"البيتكوين" عملة رقمية لا مركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

وفي 5 يناير أصدر بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" تقريرًا قال فيه إن عملة "البيتكوين" برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.

بيتكوين نيويورك عملات مشفرة الصين الولايات المتحدة

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وائل لطفي

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