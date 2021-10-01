دراسة: أقراص «ميرك» المضادة لكورونا تقلل خطر الإصابة بأعراض شديدة

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "ميرك" أنها تختبر عقارا جديدا مضادا لفيروس كورونا يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بحالات مرضية شديدة الخطورة لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية.



وقالت الشركة اليوم الجمعة إنها تعتزم التقدم بطلب لاستخدام العقار في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن وتقديم الطلبات إلى السلطات في جميع أنحاء العالم.



ويأتي العقار على شكل أقراص.

وذكرت ميرك في الدراسة أن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة الذين تم علاجهم بدواء وهمي تم نقلهم إلى المستشفى أو ماتوا في غضون 29 يوما في 1ر14 % من الحالات.



وفي مجموعة المرضى الذين تلقوا عقار "مولنوبيرافير"، بلغ العدد حوالي النصف، عند 7.3 %.



وقال روبرت ديفيس، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ميرك: "بهذه النتائج المقنعة، نحن متفائلون بأن مولنوبيرافير يمكن أن يصبح دواء مهما في إطار الجهد العالمي لمكافحة الجائحة".



وتستند الأرقام إلى تحليل بيانات من 775 مريضا بفيروس كورونا، وكان لدى جميع المرضى ضمن التجربة عامل خطر واحد على الأقل جعل المرض الشديد محتملا.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة ما بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.