الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع التضخم فى منطقة اليورو لـ4ر3% خلال سبتمبر

منطقة اليورو
منطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 4ر3 بالمئة في سبتمبر الماضي، مدفوعا إلى حد كبير بالزيادة في أسعار الطاقة، بحسب تقديرات مكتب الاحصاء الأوروبي "يوروستات".

وعلى صعيد آخر.. كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الخميس، عن تراجع معدل البطالة خلال شهر أغسطس الماضي في منطقة اليورو.

وتراجع معدل البطالة إلى 7.5% خلال شهر أغسطس الماضي، بعدما بلغ 7.6% في يوليو الماضي.

وكان معدل البطالة قد بلغ 8.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض عدد العاطلين بواقع 261 ألفًا ليصل إلى 12.162 مليون عاطل في أغسطس الماضي.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب، ليصل إلى 16.4% في أغسطس الماضي مقارنة بـ16.7% في يوليو الماضي.

 وانخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 6.8% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ6.9% في يوليو الماضي.

وأظهر استطلاع نشرت المفوضية الأوروبية نتائجه، أمس الأربعاء، أن الثقة في الأوضاع الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو تحسنت بصورة طفيفة في سبتمبر.

وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية بشكل غير متوقع إلى 117.8 في سبتمبر مقابل 117.6 في الشهر السابق وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى 116.9، وجاءت المعنويات الاقتصادية مستقرة في سبتمبر بعدما قوبل تحسن الثقة في قطاع البناء وبين المستهلكين بتراجع في الثقة في الخدمات وتجارة التجزئة.

وارتفع مؤشر الثقة الصناعية إلى 14.1 في سبتمبر مقابل 8. 13 في أغسطس، وكان من المتوقع أن ينخفض إلى 5. 12، وتراجع مؤشر الثقة في الخدمات بأكثر من المتوقع إلى 1. 15 من 8. 16 قبل شهر وكانت القراءة المتوقعة هي 16.5.

وتحسن مؤشر ثقة المستهلك إلى - 4.0، مقابل -3.5 في الشهر السابق وعكس الارتفاع تحسنًا في تقييمات الأسر لأوضاعها المالية السابقة وخططها للقيام بعمليات شراء كبيرة.

لوكسمبرج التضخم في منطقة اليورو منطقة اليورو اسعار الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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