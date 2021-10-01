قصر السينما يختتم الملتقى الثالث لأفلام المحاولة (صور)
أقيم حفل ختام الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما، وقد تم توزيع جوائز الفائزين بحضور كلاً من: الفنان والسيناريست تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، المشرف العام على مشروع "ابدأ حلمك السينما بين يديك"، والدكتورة حنان موسى وكيل الوزارة للدراسات والبحوث، والدكتورة منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، مع حضور لجنة تحكيم أفلام الملتقى وهم: الدكتور أشرف محمد أستاذ قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما (رئيساً)، والمخرج السينمائي أشرف فايق (عضواً)، ومهندسة الديكور السينمائي الدكتورة مروة عزب أستاذة الديكور بالمعهد العالي للسينما، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.
وأحيا حفل الختام فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، بقيادة المايسترو عمر شهاب التي أمتعت الجمهور بباقة من أجمل الأغاني المصرية والعربية من أغاني التراث وأغاني زمن الفن الجميل والأغاني الدينية والروحية، كما قدمت الحفلة الإعلامية المتميزة مريم يعقوب، وأشرف على الحفل كلاً من هتان عبد العظيم، أحمد عبد النبي.
يذكر أن الفيلم الروائى القصير "موعد حياة " للمخرج عمرو البهيدي حصد على جائزة وحيد حامد كأفضل فيلم روائي قصير خلال فعاليات أفلام المحاولة الملتقى الثالث بقصر السينما.
كما حصد الفنان أحمد بدير بطل الفيلم على جائزة فريد شوقي كأفضل ممثل، وكذلك حصدت الفنانة لبنى ونس على جائزة فريد شوقي كأفضل ممثلة، بينما حصد الموسيقار محمود طلعت على جائزة صلاح مرعي كأفضل موسيقى مؤلفة.
فيلم “موعد حياة” من تأليف وإخراج عمرو البهيدي ، وبطولة النجم الكبير أحمد بدير، والفنانة القديرة لبنى ونس، وإيمي الجندي، وفرج يوسف، وعبد الرؤوف الجندي، وميشو سعد، ومدير التصوير وائل يوسف وأمير يوسف، ومونتاج أحمد عبد الغني، وموسيقى الموسيقار محمود طلعت.