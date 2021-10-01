الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤتمر السفراء النمساويين يبحث أزمة جائحة كورونا وتطورات الهجرة غير الشرعية

النمسا
النمسا

بحث المؤتمر السنوي للسفراء والقناصل النمساويين تطورات أزمة جائحة كورونا والجهود الدولية للتغلب على جائحة كورونا بالتعاون بين النمسا والعديد من الشركاء الأوروبيين والدوليين.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر، اليوم الجمعة، والذي استمر يومين بمشاركة الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا.

وقال شالينبرج إن المؤتمر بحث أيضا قضية الهجرة غير الشرعية والتطورات السريعة فى دول الاتحاد الاوروبي بشأن استقبال الموجات الجديدة من المهاجرين فى مناطق الصراعات والأزمات خاصة من أفغانستان.

وذكر شالينبرج أن السفراء والقناصل النمساويين لعبوا دورا بارزا في العام الماضي الصعب ونجحوا في تنفيذ أكبر حملة لإعادة النمساويين إلى بلدهم.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر منح جميع مسئولي وزارة الخارجية والذين يعملون حاليًا في الوكالات في جميع أنحاء العالم الفرصة لمناقشة القضايا العملية وتبادل الخبرات ، لافتا إلى أن الوصول إلى النمساويين في الخارج صار أسهل وبسرعة أكبر في الأزمات وحالات الطوارئ.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة النمساوية، 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 744 ألفا و964 حالة.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان للوزارة اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني - أنه في الوقت نفسه سجلت البلاد خمس حالات وفاة جديدة، إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و14 حالة، وحصيلة المتعافين من الفيروس إلى 713 ألفا و762 متعافيا منذ بدء الوباء.

جائحة كورونا النمسا أفغانستان وزير خارجية النمسا الاتحاد الأوروبي

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