«التأخر في الزواج».. ما بين نظرة المجتمع والخوف من الوحدة

أثار مسلسل "زي القمر" من بطولة الفنانة مي كساب، في قصتها “عقبال عوضك” التي تعرض حاليا إعجاب الكثير من الفتيات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد لمست هذه الشخصية قلوبهن، فهي ليست مجرد شخصية في مسلسل، تقدم على شاشة التلفزيون، وإنما اعتبروها واحدة من بينهن، تروي مشاكلهن مع المجتمع في عدة لقطات، ربما تكون أحداث واقعية حدثت بالفعل مع إحداهن.

ويناقش المسلسل عدة قضايا تؤرق الفتيات في المجتمع نرصد أبرزها في السطور التالية.

التأخر في الزواج

تؤدي الفنانة، مى كساب، دور مدرسة رياضيات، التي تعاني من نظرة قاسية من المجتمع لها، لكونها سيدة تعيش بمفردها مع والدتها، غير متزوجة، حيث تواجه ضغط نفسي شديد ممن حولها، سواء من أفراد عائلتها أو أصدقائها بالعمل التي يرونها سيدة لا ترتبط برجل، فهي بذلك تمتلك وقتا كبيرا من الوقت، يمكن استغلالها لأجل، بحسب رواية المسلسل، ولهذا تتضر البطلة في المسلسل إلى اللجوء لطبيبة نفسية لحل أزمات نفسية وخوف يجتاح حياتها بسبب ما تتعرض له من هذا الضغط المجتمعي الهائل.

وفي هذا يعلق دكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، للدستور، قائلا: "الخوف طبيعي في سلوك البشر، وفي بعض الاحيان يتحول من خوف طبيعي إلي خوف مرضي وقلق عام والخوف والقلق من المستقبل، هذا يعد أحد المخاوف التي كانت تطارد بطلة العمل الدرامي مي كساب في مسلسل زي القمر".

الخوف من الوحدة

أيضا تتداخل حياة بطلة العمل، مع مخاوفها الشديدة، وظروف حياتها التي تمر بها، فهي تعيش مع والدتها المريضة لرعايتها والاهتمام بأمورها، فيحلل هذا الطبيب النفسي، دكتور علي عبد الراضي: "أن هذا يسمى الخوف من الوحدة وخوفها من أن تظل باقي حياتها وحيدة، بدون أنيس لها في الحياة".

ويروي الطبيب النفسي، خوف مي كساب في المسلسل، من عدم الحصول على الاهتمام الذ يشعر به المرتبطون، مشيرا إلى أنه "شعور يتولد لدى الكثير من العازفيين عن الزوج وهو أن يكون لهم حنين لذلك الشعور ولكن الكبرياء النفسي يمنعهم من التعبير عنه".

الوصمة المجتمعية والاستغلال

وتقول الكاتبة، دعاء بركات، مؤلفة كتاب "هى والبنات" إن الفتاة التي تقرر عدم الزواج، تلاحقها وصمة مجتمعية وقد يصفها البعض بأنها "عانس"، وهذا قد يؤدي إلى مشكلات نفسية للفتاة، كما تعبر مي كساب، في مسلسل زي القمر، عن طمع الأخواطة الذكور وزوجاتهم في ميراث الأخت، وهو استغلال الشرع وقاعدة (للذكر مثل حظ الانثيين) في الاستيلاء على أموال الأخت، وهي أشياء قد تتعرض لها الفتاة التي اختارت العيش بمفردها.

ومسلسل زي القمر، من إنتاج مها سليم وسينرجي، وإخراج معتز حسام، وبطولة مي كساب وهالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة.



القلق من المستقبل

وفي أحد مشاهد المسلسل، تقرر مي كساب زيارة طبيبة، خوفا من وصولها لمرحلة عمرية، قد لا تكون لديها فرصة في الإنجاب ما يطلق عليه البعض "سن اليأس"، ففي هذا الأمر، يتحدث دكتور علي عبد الراضي، حول فكرة "القلق من المستقبل"، والخوف من اقتراب مرحلة انقطاع "البريود"، وعدم وجود فرصة للإنجاب، وهو شعور قد تتعرض له الكثير من الفتيات، ففي مسلسل "زي القمر" يناقش هذه الظاهرة، مما يجعل الفتاة تفكر لماذا انا وقفة هنا؟ وتأخذنا هذه الحالة إلى العمل لمنطقة نفسية غير مرضية، ولكنها صحية للنفس السليمة، فهي تذهب لدكتور نفسية، ليس لكونها معقدة مثلما يقول البعض، ولكنها لكونها تخاف من المستقبل و"بكرة" فإن المسلسل يناقش طبيعة البشر، الذين هم في حاجة للانتماء لأسره وتكوين عائلة.



ما هو العوض الحقيقي؟

لخصت النجمة، مي كساب، حكايتها "عقبال عوضك"، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، قائلة: "العوض مش بس في الجواز، العوض في الرزق والصحة والنجاح والأولاد والأهل والأصدقاء، كل ده عوض من الدنيا ومنحة من رب العالمين، هوضنا لو إحنا اللي بنختاره لنفسنا أكيد أكيد مش هيكون في حلاوة النصيب اللي ربنا شايلهولنا بعدين بس إحنا مستعجلين عليه".