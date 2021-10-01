الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرة مصر لدى نيبال تقدم أوراق اعتمادها

السفيرة المصرية الجديدة
السفيرة المصرية الجديدة في نيبال

استقبلت رئيسة جمهورية نيبال بيديا ديفي بنداري، السفيرة نهى الجبالي، لتقديم أوراق اعتمادها سفيرًا لمصر لدى نيبال، وذلك في حضور كبار المسئولين النيباليين وفي مقدمتهم وزير الخارجية ورئيس الأركان.

وعقب إتمام مراسم الاعتماد، عقدت رئيسة نيبال اجتماعا مع السفيرة المصرية، حيث نقلت السفيرة تحيات الرئيس السيسي، مؤكدةً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، والعمل على استكشاف آفاق وفرص جديدة للارتقاء بها وتوسيع أطر التعاون خلال الفترة المقبلة، ومواصلة التنسيق المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية وحول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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السفيرة المصرية الجديدة في نيبال

وأشادت السفيرة بعمق العلاقات التاريخية بين مصر ونيبال، كما أعربت عن اعتزازها بكون مصر أول دولة عربية وإفريقية تنشىء علاقات دبلوماسية مع نيبال قبل 65 عامًا، مشيرة إلى أهمية عقد الجولة الثانية لآلية المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب وقت.

واستعرضت السفيرة جهود مصر الناجحة في التصدي لجائحة كورونا من خلال التوسع في إنتاج وتوفير اللقاحات المضادة للفيروس لجميع المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة ترحيب مصر بالتعاون الثنائي في هذا الصدد.

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السفيرة المصرية الجديدة في نيبال

ومن جانبها، أكدت الرئيسة النيبالية على دعمها الكامل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وكذلك مواصلة التنسيق المستقبلي في المحافل الدولية، مثمنة في هذا السياق توافق الرؤى والمواقف بين البلدين لاسيما في إطار عضويتهما في حركة عدم الانحياز.

نيبال مصر سفيرة مصر السيسي كورونا المشاورات السياسية

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وائل لطفي

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