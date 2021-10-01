«الزراعة»: تحصين أكثر من 380 رأس أغنام وماعز ضد «طاعون المجترات»

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي بدأت يوم 18 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 380 ألف و474 رأس من بينهم 312 ألف و864 رأس أغنام، 67 ألف و610 رؤوس ماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حتى 27 سبتمبر 2021.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

وكان قد كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الاهتمام بالثروة الحيوانية و تنمية الثروة الحيوانية والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة،قبل حلول فصل الشتاء وذلك باستكمالها من خلال الادارة المركزيــــــــة للطب الوقائي والتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي انطلقت في يوم 26 يونيو الماضي.