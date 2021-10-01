الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 30 طن مخلفات وصيانة الكشافات بالطريق الدائري في «تلة» بالمنيا

حملات نظافة بقرية
حملات نظافة بقرية تلة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والمخلفات الزراعية، بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة كشافات الإنارة بالقرى، حيث قامت برفع 30 طن مخلفات بقرية تلة ونقلها للظهير الصحراوي. 

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وقال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، إن قسم البيئة بالقرية واصل اليوم حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وقام برفع 30 طن من المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها الي الظهير الصحراوي بالمقلب العمومي وذلك لتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين خالية من المراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على المظهر الجمالي للقريه.

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أضاف رئيس القرية أن قسم الإنارة بالقرية قام بإجراء صيانة واصلاح الأعطال لكشافات الإنارة بالطريق الدائري أمام قرية تلة لتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا والحفاظ على سلامتهم من الحوادث والسرقات وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز و مدينه المنيا بمتابعه أعمال النظافة والإنارة لرفع كفاءة منظومتي النظافة والانارة للحفاظ علي سلامة المواطنين

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من جانبه، أشار اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لكافة الأعمال والجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية سواء في مجال النظافة والتي يتم تكثيف الحملات بها من خلال ورديات صباحية ومسائية تقوم بنقل جميع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة سواء من شوارع أحياء المدينة أو مداخل القري ونقاط التجمع ويتم نقلها للظهير الصحراوي لتوفير بيئة نظيفة خالية من مسببات الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مجابهة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها بجانب أعمال إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للقري لتيسير حركة المواطنين والحد من وقوع حوادث السيارات ليلا

المنيا رفع مخلفات صيانة أعمدة الإنارة أعلى الطريق الدائرى قرية تلة إصابة محمد محمود اللواء ياسر عبد العزيز

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