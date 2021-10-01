استمرار عمليات التبريد في موقع حريق منطقة «الزرايب» بالبراجيل

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم الجمعة، عمليات تبريد موقع حريق "منطقة الزرايب" بالبراجيل الذي اندلع مساء أمس الخميس، واستمر لمدة 10 ساعات متواصلة دون أى إصابات.

وتقوم قوات الحماية المدنية بتبريد أرضية موقع الحريق، وإخراج المحتويات الورقية والمواد القابلة الاشتعال، وذلك منعاً لعودة الاشتعال مرة أخرى، وذلك بعد أن نجحت فى السيطرة على الحريق الهائل رغم تكرار اشتعال النيران أكثر من مرة، حيث تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء بموقع الحادث، إلا أنها لم تكفى عمليات الإطفاء، فكانت تعود لملئ المياه وتعوده مرة أخرى لموقع الحادث حوالى 45 مرة حتى أصبح عدد مرات الملئ 50 عربة إطفاء.

كما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوصول إلى السبب الحقيقى وراء الحريق، حيث كشفت التحقيقات الأولية أنه ليست هناك أي شبهة جنائية للحريق الذي اشتعل منذ أمس في الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم الجمعة، بعد أن فشل أهالي المنطقة في إخماد النيران التى كادت أن تصل إلى المناطق الزراعية، ومن ثم منازل الأهالى الموجودة خلف الزراعات، ولكن قوات الحماية المدنية أنقذت الموقف.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة الزرايب بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق فى كمية من المخلفات بقرية البراجيل، وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق، وفرضت قوات الحماية المدنية بالجيزة كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وجارى عملية إخماد حريق.