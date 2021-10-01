مفوض عام الجناح المصري: «إكسبو 2020 دبي» فخر لكل عربي

أكد الدكتور أحمد مغاوري، المفوض العام للمشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020، أن الافتتاح التاريخي لإكسبو 2020 دبي، فخر للأشقاء في الإمارات ولكل عربي من المحيط للخليج.

وقال في حواره مع وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن «إكسبو 2020 دبي، فرصة عظيمة تجمع أكثر من 192 دولة حول العالم تحت شعار عبقري «تواصل العقول وصنع المستقبل»، لنعيد تقديم أنفسنا من خلال ما نمتلكه من مقومات أساسية وتعزيز مبادئ السلام والتكامل والتنمية والازدهار من أجل الجميع».

وأشاد مغاوري، بجهود جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، بالإضافة إلى جهود ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، لما قدمونه لمصر والجناح المصري من دعم وعون ومساعدة.

وحول طبيعة المشاركة المصرية في «إكسبو 2020 دبي»، قال مغاوري: «إن الخصوصية التاريخية للهوية المصرية تشكل أساسًا لمستقبل مشرق ومزدهر ورسالتنا هي أن مصر دولة سلام تتكامل مع دول العالم من خلال مبادراتها التنموية العملاقة على النطاق الإقليمي والعربي والأفريقي والدولي.. وهو ما يعكسه الجناح المصري من خلال محتوى مبتكر وجاذب من حيث تقنيات وأدوات العرض والتي صممت وصنعت كلها بأيادٍ مصرية».

وأضاف، أن «المزج المبهر بين العراقة والمستقبل داخل الجناح المصري تأخذ الزائر في جولة ساحرة ليرى ويتفاعل مع مصر المستقبل كما يراها أبناؤها وكما نحب أن يراها العالم، فنحن نحب أن يراها العالم كما كانت مشرقة ومبهرة وبراقة مثلما نحب أن نسميها «أم الدنيا»».

وحول المشاركة التي تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الإماراتية، قال المفوض العام للمشاركة المصرية، إن العلاقات المصرية الإماراتية متفردة لها خصوصية لا يمكن وصفها في كلمات، لافتًا إلى أن ما يجمع الشعبين وقيادتي البلدين أمر لا يتكرر كثيرًا في نمط العلاقات الدولية، وينعكس هذا بوضوح خلال اللقاءات الأخوية التي تجمع قيادات البلدين، مضيفًا: «نحن نعتبر أنفسنا في بلدنا ونعتبر مصر وطن لكل إماراتي بل لكل عربي».