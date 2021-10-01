تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة

تراجعت أسعار الذهب المحلية والعالمية، اليوم الجمعة، بسبب البورصات العالمية وتوتر التعاملات.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لمواطنيها حول متوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت انخفاضًا اليوم الجمعة، في محال الصاغة.

وأشار “نجيب”، في تصريحات، إلى أن سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 661 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 881 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 771 جنيهًا بانخفاض يساوي جنيه واحد حتى الآن