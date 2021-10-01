الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس 6 كونوا عصابة لسرقة المواشي والسيارات بالقليوبية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة ببنها بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس تشكيل عصابى يضم 6 أشخاص كونوا عصابة تخصصت في سرقة المواشى والسيارات تحت تهديد السلاح على الطرق العامة لاتهامهم بسرقة سيارة محملة بالمواشى على طريق الزقازيق – بنها بعد أن أطلقوا الرصاص على قائدها وأصابوه وأرشدوا عن السلاح والسيارة ورؤس المواشى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أمير الكومى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية مصاب بكسر بالساق ادعاء طلق نارى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبسؤال شقيقه أفاد بأنه أثناء سيره رفقة المصاب بسيارة نقل قيادة المصاب محملة برؤوس ماشية بطريق الزقازيق  بنها فوجئا بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى أحدهم يحمل سلاح نارى بندقية آلية بإعتراض طريقهما وإجبارهما على الترجل من السيارة ولدى مقاومة المجنى عليه لهم أطلق أحدهم عيار نارى فأحدث إصابته وإستولوا على السيارة ورؤوس الماشية.

جري تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية قاده اللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون يضم 6 أشخاص ل3 منهم معلومات جنائية ومقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائديها تحديد تهديد السلاح وفى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح النارى وسيارة ملاكى وأرشدوا عن رأسي ماشية المبلغ بسرقتهما والبندقية الآلية المستخدمة في إرتكاب الواقعة والسيارة المُبلغ بسرقتها والسيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتبين أنها مستأجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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