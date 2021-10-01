الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام الكويتي يتوجه إلى دبي للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»

وزير الإعلام الكويتي
وزير الإعلام الكويتي يتوجه إلى دبي

توجه ممثل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة الكويتي لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، اليوم الجمعة، إلى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور افتتاح جناح دولة الكويت في «إكسبو دبي 2020».

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، يرافق الوزير في افتتاح الجناح الكويتي في المعرض الذي يستمر ستة أشهر، عدد من قياديي وزارة الإعلام وممثلين عن الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بالكويت وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بأهداف المعرض العالمي الكبير الذي يعنى بالتخطيط وعرض الأفكار الرائدة في مختلف المجالات التنموية.

ويقع الجناح الكويتي ضمن منطقة الاستدامة إذ يقام تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»، ويستعرض الجناح صورًا من الثقافة الكويتية وهويتها الخليجية والعربية والإسلامية الأصيلة، ويبرز مآثرها الإنسانية عبر تاريخها.

افتتاح «إكسبو 2020 دبي»

وبدأ «إكسبو 2020 دبي» اليوم، استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، مدشنًا رحلة جديدة شعارها «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ودشن «إكسبو 2020 دبي»، انطلاقته التاريخية والاستثنائية أمس مع «حفل القرن»، الذي أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو والرابط بين محاوره الثلاثة «الاستدامة والتنقل والفرص»، وشكَّل الحفل علامة استثنائية في تاريخ المعرض العالمي الذي انطلق قبل أكثر من 170 عامًا.

وقبيل انطلاقة حفل الافتتاح، وجهت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، رسالة ملهمة في تصريحاتها لوسائل الإعلام أكدت خلالها أن «إكسبو مشروع لنا جميعًا ونتطلع من خلاله إلى تجسيد روح الإمارات الراقية لجميع دول العالم وإبراز التراث الإماراتي الأصيل وقيمنا وتقاليدنا العريقة».

وأكدت الهاشمي، أن «إكسبو 2020 دبي، ملك للجميع ونتطلع على مدار نحو 182 يومًا - مدة الحدث- إلى إبراز الدور الإماراتي في هذا المحفل الدولي».

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