الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» تشارك المواطنين معلومات عن 6 قطارات جديدة للخط الثاني للمترو

قطار جديد
قطار جديد

شاركت وزارة النقل مجموعة من المعلومات عن قطارات الخط الثاني المكيفة الجديدة وذلك عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، والتي جاءت كالتالي.

1. تم التعاقد على 6 قطارات ضمن أسطول القطارات المكيفة للخط الثانى لمترو الأنفاق والتى تبلغ تكلفتها حوالى 2.14 مليار جنيه شاملة تكلفة الصيانة من ضمن العقد المبرم مع شركة هيونداى روتيم الكورية

2. وصل حتى الآن عدد 5 قطارات جديدة  حيث يتم  توريد قطار شهريا، ليتم توريدهم بالكامل في أكتوبر2021، ليصل بعد وصول الستة قطارات الجديدة عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى الى 10 قطارات من إجمالي 45 قطاراً  .

قطار جديد 

 

3. توريد القطارات الجديدة للخط الثاني يأتي  فى إطار حرص الدولة على وضع خطة متكاملة لتطوير الخطين الأول والثاني بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه، والذى يتم تشغيلهم من حوالى ربع قرن وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري وتقليل زمن التقاطر الى 2.5 دقيقة وتقليل تكلفة الصيانة والمحافظة على الأصول.

4. تتميز قطارات المترو الجديدة بوجود ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الاخلاء في حالات الطوارئ . 

5- تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، ولذوى الاحتياجات الخاصة تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت وكذلك تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع. 

الخط الثاني اليوم صور القطارات ٦ جديدة

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وائل لطفي

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