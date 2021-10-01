«مياه الجيزة» تواصل توعية مواطنى الصف وأطفيح ضمن «حياة كريمة»

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية تنفيذ حملات توعوية للمواطنين بالمناطق التى تشهد تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بهدف الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى هذا القطاع، وتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وفي هذا الإطار، قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن إدارة التوعية بالشركة قامت بتنفيذ عددٍ من الحملات التوعوية بأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة، والتي شملت قريتي الشوبك الشرقي بالصف وصول بأطفيح، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينتي الصف وأطفيح.

وأضاف بدوي، أن الحملات تناولت العديد من الأنشطة التوعوية منها حملات طرق الأبواب للوصول إلي ربات الأسر بالمنازل، توزيع مطبوعات للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، عمل لقاءات مباشرة مع المواطنين، عقد ورش رسم للأطفال وعمل أنشطة تفاعلية مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

كما تناولت تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءات العدادات، وتطبيق موبايل ١٢٥ للإبلاغ عن الشكاوى.

ومن جهته، أكد وليد عابدين المستشار الإعلامي للشركة، أن ما جاء من توصيات بالملتقي الأول لشركات المياه في المجالات الخدمية لمبادرة حياة كريمة، والذي نظمته الشركة القابضة بمحافظة الاسكندرية وبمشاركة منسقى مبادرة حياة كريمة بالشركات التابعة، سيكون له بالغ الأثر في رفع الوعى المائي، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز مجالات المشاركة المجتمعية و تفعيل دور الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني بالمشروعات القومية، لافتاً إلى أن مياه الجيزة تستهدف المشاركة الغعالة والإيجابية في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، في إطار التغطية الإعلامية المستمرة والتوثيق الإعلامي وتنفيذ الأنشطة التوعوية والخدمية بقرى حياة كريمة.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير عدد (٤٢) قرية بمركزي الصف وأطفيح منها (٢٢) قرية بمركز أطفيح وعدد (٢٠) قرية بمركز الصف ضمن المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة.