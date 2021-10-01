الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نساء مصر» تثمن دور القضاء فى مواجهة مرتكبى جريمة ختان الإناث

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

ثمنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الحكم الصادر من قبل محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، والذي قضى بمعاقبة أب وممرض غيابيًّا بالسجن المشدد، لقيامهما بختان المجني عليها نجلة المدان الأول، وذلك بسبب مخالفة القانون والتسبب في عاهة مستديمة لها .

ووجهت الدكتورة منال العبسي، الشكر والتحية لقضاة مصر بشكل عام وللمسشار سامح عبدالحكم بشكل خاص، على هذا الحكم التاريخي الذي أنصف المرأة وحافظ على حقوقها قائلة: "هذا الحكم تاريخي ورادع وجريء، ويعد بداية قوية للمطالبة أكثر لحقوق المرأة والحفاظ عليها" .

ولفتت العبسي، في بيان لها، أن هذا الحكم انعكاس لاتجاه القيادة السياسية بدعم المرأة ونصرتها وإعطاء حقها في الحياة وعدم انتهاك جسدها بأي شكل من الأشكال والذي حرم الله الاقتراب منه بالأذى .

وأكدت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث للسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، سواء للأب أو الطبيب الذي أجرى عملية ختان، ساهمت في توجيهات العقوبات اللازمة لكل من يقوم بفعل مثل هذه الجريمة في حق الفتيات بدون وجه حق وبعيدا عن طائلة القانون.

وأضافت، أن ظاهرة ختان الاناث باتت تؤرق المجتمع المصري، فعلى الرغم من التقدم الذي حققته الدولة المصرية وتم الانفتاح على ثقافات وعادات مختلفة، إلا أنه ما زال يسيطر على البعض العادات الثقافية الخاطئة المتوارثة، والتي أصبحت تشكل خطورة على حياة المئات من الفتيات بل ووصلت إلى الآلاف في القرى والنجوع، مما نتج عنها حوادث وكوارث أودت بحياتهن.

وناشدت العبسي جميع وسائل الإعلام ودور المؤسسات الدينية والمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة بضرورة تكثيف حملات التوعية ضد هذه العادة السيئة ومخاطرها، والتحذير من العقوبة القانونية لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الفتيات .

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