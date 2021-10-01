رئيس «شعبة البن» يكشف لـ«الدستور» أسرار صناعة القهوة

يحتفي العالم اليوم، 1 أكتوبر، باليوم العالمي للقهوة، وهو اليوم الذي يهدف لتشجيع التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن.

«الدستور» حاور رئيس شعبة البن في الغرف التجارية، حسن فوزي، حول تجارة البن وأهم الدول المستوردة له وحجم الإنتاج وفوائد البن وأضراره.

وقال فوزي، لـ"الدستور"، إن مصر تستورد 60 ألف طن بن سنوياً، وأبرز الدول التي نستورد منها هي إندونسيا بنسبة 60% والباقي بنسبة 40% من البرازيل والهند وكولومبيا.

وأشار إلى أن عدد المصانع التي تنتج البن في مصر يبلغ نحو 100 مصنع، ويتم استيراد البن الخام الأخضر من جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وتصنيعه إلى البن المعد للبيع.

وأوضح أن "سر الخلطة" هو السبب في اختلاف طعم البن من مكان لمكان ومن دولة إلى أخرى حسب البهارات المضافة والخلطة المدمجة.

ولفت إلى أن حجم الاستهلاك في مصر ارتفع بسبب وجود أنواع جديدة من النكهات.

ما الدول المصدرة للبن؟

البن نوعان: روبوستا ويزرع في جنوب شرق آسيا، مثل إندونيسيا وفيتنام والهند، وأرابيكا ويزرع في أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل وكولومبيا.

هل يتم مراقبة جودة البن؟

وزارتا الصحة والتموين تحللان بشكل دوري عينات معينة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتداولها في الأسواق، وهناك غرامات على المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

ما السبب وراء اختلاف مذاق البن من مكان إلى آخر؟

"سر الخلطة" هو السبب في اختلاف طعم البن من مكان إلى مكان ومن دولة إلى أخرى.

ماذا عن أسعار البن في مصر؟

البن من السلع الأساسية الموجودة في البورصة، وحجم إنتاج البن عالميًا يؤثر على أسعار البن على مستوى العالم، وارتفعت أسعاره في مصر بنسبة 25% بسبب ارتفاع أسعار الشحن، ليصل سعر الكيلو السادة بين 98 إلى 120 جنيهاً، والمحوج من 108 إلى 140 جنيهاً للكيلو.

ما معدل الاستهلاك الطبيعي من البن يومياً؟

معدل الاستهلاك الطبيعي يومياً من فنجان إلى ثلاثة فناجين.

ما أبرز فوائد البن؟

البن له فوائد عديدة من واقع دراسات طبية، أولها علاج السكر وعلاج الجلطات وتنظيم الدورة الدموية وضربات القلب والشلل الرعاش.

ماذا عن اليوم العالمي للقهوة؟

اليابان أول من احتفل باليوم العالمي للقهوة سنة 1983، وكان يسمى بجمعية القهوة اليابانية، وبعدها الولايات المتحدة، ومن مظاهر الاحتفال أن يتم توزيع فناجين القهوة في الشوارع دون مقابل مجاناً.