لمدة 30 يوماً.. غلق مطلع الدائري «من الكورنيش إلى المريوطية»

تبدأ اليوم الجمعة إدارة المرور في عمل تحويلات لحركة السيارات لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتوسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع محور الأوتوستراد.

تستغرق الأعمال والتحويلات 30 يوماً وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع الأوتوستراد بالقاهرة، ما يستلزم غلق مطلع الدائري الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبري الدائري، فقد تقرر تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبي اتجاه مطلع الدائري، استكمال طريق الكورنيش اتجاه المعادي، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبري النيل بدراوي فمطلع الدائري اتجاه الجيزة.

وبدأت تلك التحويلات من الساعة 12 ليلاً اليوم الجمعة الموافق 1/10/2021 لمدة 30 يوماً.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.