الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة اللاجئين الدولية تندد بقرار إثيوبيا بطرد 7 من مسئولي الأمم المتحدة

الوضع في تيجراي
الوضع في تيجراي

أعربت منظمة اللاجئين الدولية "IRO"، عن إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الإثيوبية بطرد 7 من مسئولي الأمم المتحدة من أراضيها، بزعم محاولتهم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، في ظل تزايد انتقاد المنظمات الأممية للأزمة الإنسانية في تيجراي والحصار الذي تفرضه الحكومة على الإقليم الشمالي، داعية الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن إلى تشديد سياستها مع أديس أبابا؛ لإنهاء هذا الحصار. 

وأدان نائب رئيس منظمة اللاجئين الدولية  للبرامج والسياسات، هاردين لانج، القرار الإثيوبي، وقال في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة:"إن طرد كبار قادة الأمم المتحدة لن يؤدي إلى شئ سوى تفاقم الأزمة، لا سيما بعد انتشار العنف والجوع في  أجزاء أخرى من إثيوبيا، بما في ذلك مناطق أمهرة وعفر". 

وأشار إلى أن الصراع الدائر في تيجراي دفع بالفعل حوالي  900 ألف شخص إلى المجاعة، بالتزامن مع تزايد حالات الوفاة نتيجة الجوع، مضيفًا "تسبب الحصار الإنساني الذي تفرضه الحكومة في هذه المجاعة، حيث أوقفت الحكومة وصول الغذاء والدواء إلى المحتاجين، بمن فيهم  النساء والأطفال وكبار السن، الذين تضرروا بشكل غير متناسب من المجاعة". 

وتابع "تدين منظمة اللاجئين الدولية قرار الحكومة الإثيوبية  طرد موظفي الأمم المتحدة الرئيسيين من البلاد، تاركة المناصب الرئيسية شاغرة في وقت الأزمات".

وواصل "لقد حان الوقت للولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي لتحدي إثيوبيا لإنهاء حصار المساعدات، وضمان وصول الإغاثة إلى المحتاجين."

 وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، أنها صنّفت "سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية". 

وأضافت أنه يتعين على المسؤولين مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، ووضعت أسماء سبعة من مسئولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 

منظمة اللاجئين الدولية إثيوبيا مسؤولي الأمم المتحدة نائب رئيس منظمة اللاجئين القرار الإثيوبي الجوع المجاعة الحصار

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

«سيجارة» وراء الحريق الهائل فى «زرايب البراجيل»

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

نقلة نوعية.. تشغيل تجريبي لشبكة «الطوارئ والسلامة» في 5 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»