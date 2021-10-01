رئيس وزراء هايتى يدعو للإفراج عن المشتبه بهم فى اغتيال الرئيس مويز

دعا رئيس وزراء هايتي أرييل هنري إلى الإفراج عن المشتبه بهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، إن لم توجه إليهم التهمة الرسمية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، جاء في بيان صادر عن مكتبه الصحفي، أن "رئيس الوزراء يعبر عن رغبته في إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم توجه إليهم التهمة من قبل المحاكم".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء "متمسك بتعزيز سيادة القانون في البلاد ومراعاة حقوق الإنسان والقضاء العادل والنزيه مع سلطة قضائية مستقلة".

يذكر أن رئيس هايتي جوفينيل مويز قتل في هجوم لمجموعة من المسلحين على مقره يوم 7 يوليو الماضي. واعتقلت سلطات هايتي أكثر من 40 شخصا يشتبه بتورطهم في اغتيال الرئيس، بمن فيهم 26 من المرتزقة الكولومبيين.

وعلى صعيد آخر، أفاد مسؤولون في الحكومة البنمية بأن حوالي 4000 مهاجر، معظمهم من هايتي، قد مروا عبر بنما على الحدود الكولومبية وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وقال مصدر في حكومة بنما -رفض الكشف عن هويته: إن المهاجرين سافروا إلى محطات استقبال المهاجرين في دارين وشيريكي، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف أن معظم المهاجرين من هايتي، وهناك بعض الأشخاص من كوبا وأماكن أخرى هم أيضًا جزء من المجموعة.

وقال رئيس بنما، لورينتينو كورتيزو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي: إن أكثر من 80 ألف مهاجر سافروا عبر بنما هذا العام.

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل الأمريكي، أن عدد المهاجرين من هايتي، الذين تم اعتراضهم في البحر، تجاوز ألف شخص، في العام المالي الحالي، بعد اعتراض 260 مهاجرا عادوا إلى هايتي، في عمليتين الجمعة الماضية.

وأضاف خفر السواحل أنه خلال العام المالي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، 2020، وسينتهي يوم الخميس المقبل، اعترضت أطقم خفر السواحل 1119 مهاجرا من هايتي.

وهذا يتجاوز كل من السنوات المالية الأربع السابقة، والتي كان أعلى مستوى لها 932، خلال العام المالي 2018 و2019 . وفي العامين الماليين: 2018-2019 و2019 -2020، بلغ الرقم 1350 .

وكانت سفينة شحن شراعية، طولها 55 قدما، تقل 183 شخصا، قد قطعت، الأربعاء الماضي ، حوالي 36 ميلا، قبالة سواحل "كاب دو مولي" في هايتي، عندما أوقف خفر السواحل تقدم السفينة.