إيران: تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية لسياستنا الخارجية

أكد وزير العدل الإيراني، أحمد وحيدي، أن إيران تعتبر تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية في سياستها الخارجية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قال وحيدي، خلال فعالية جرت في محافظة أردبيل المجاورة لأذربيجان: "يمثل جيراننا الأولوية في حكومتنا الجديدة، وتطوير علاقات الصداقة معهم سيستمر".

وتابع: "طالما أعلنت إيران صداقتها مع كافة دول الجوار ومنها جمهورية أذربيجان ودعونا جيراننا للتعاون والحوار وهذا النهج ضمن سياستنا الدائمة".

وأردف: "نرحب بالتعاون وتعزيز العلاقات مع دول الجوار والشعب الإيراني يصر على علاقاته الودية مع هذه الدول".

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الإيرانية ، 13 ألفا و271 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 5 ملايين و572 ألفا و962 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 6 آلاف و16 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 272 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 120 ألفا و160 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 5 ملايين و9 آلاف و673 شخصا حتى الآن.