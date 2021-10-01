بداية حلم تصل بورسعيد فى ختام جولاتها بمحافظات القناة

استقبلت محافظة بورسعيد قوافل "بداية حلم" بمركز شباب السلام، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الادارة العامة للجامعات- تحت رعاية قرينة الرئيس.

وتُعد مسابقة بداية حلم أكبر مسابقة للافكار وأصحاب المبادرات علي مستوي الجمهورية بإجمالي جوائز مليون و ٣٧٠ الف جنيه مصري للشباب من 18-35 عام.. والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني:



www.bedayt-helm.com

حيث ان اخر موعد للتقديم 23 /10 /2021



تهدف المسابقة إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية، تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، كما تهدف إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية، علاوة علي الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 20-30 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، خلق نماذج إيجابية وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.

ووضعت اللجنة المنظمة لمشروع "بداية حلم" شروط المسابقة بحيث يكون عدد أفراد الفريق من 3 أفراد إلى 5 أفراد، المرحلة العمرية من 18 سنة إلى 35 سنة واحد من أعضاء الفريق يلعب دور المدرب coach- mentor ومن الممكن أن يكون العمر أكبر من 35 سنة للاستشاره ، كل فريق يشارك فيه الإناث والذكر، لا يسمح لصاحب المبادرة أو أفراد فريق العمل الدخول أو التسجيل أكثر من مبادرة، يشترط أن تكون المبادرة ذات عائد مجتمعي وترتبط بأحد اهداف رؤية مصر 2030 .

أفراد المرحلة العمرية من 18 سنة إلى 35 سنة واحد من أعضاء الفريق يلعب دور المدرب coach- mentor ومن الممكن أن يكون العمر أكبر من 35 سنة للاستشارة، كل فريق يشارك فيه الإناث والذكور، لا يسمح لصاحب المبادرة أو أفراد فريق العمل الدخول أو التسجيل أكثر من مبادرة، يشترط أن تكون المبادرة ذات عائد مجتمعي وترتبط بأحد أهداف رؤية مصر 2030 .