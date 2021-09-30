محمد المنفى يؤكد أهمية الدور العربى فى تحقيق السلام داخل ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، على أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا، من خلال مساندة الشعب الليبي في عبور هذه المرحلة، ووصولها إلى الاستقرار الدائم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم ببرلين، عدداً من السفراء العرب المعتمدين لدى ألمانيا، وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الشأن السياسي الليبي، ودعم الدول العربية لاستقرار ليبيا بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي.

وبحث محمد المنفي مع السفراء العرب، دعم جهود المجلس الرئاسي، في تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نهاية العام الجاري.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى برلين

ووصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والوفد المرافق له، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة الألمانية برلين، لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وسيجري رئيس المجلس الرئاسي، خلال الزيارة التي تستمر يومين، مباحثات مع المستشارة الألمانية، "انجيلا ميركل"، ورئيس ألمانيا "فرنك شتاين ماير"، حول بعض القضايا التي تخص العملية السياسية في ليبيا.

المنفي يلتقي أعيان وحكماء المنطقة الشرقية

والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس وفداً من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وأثنى الوفد على كلمة المنفي التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد خلالها على وحدة ليبيا واستقرارها، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، والمضي قدماً نحو إجراء إنتخابات حرة ونزيهة.

وتطرق اللقاء إلى دور المجلس الرئاسي في دعم وقف إطلاق النار، وتوحيد أغلب المؤسسات الحكومية، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وبارك الأعيان والحكماء إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وكذلك الإجراءات التي تمت مؤخراً، بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج، وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية.

وأكد أعيان وحكماء المنطقة الشرقية من مختلف قبائلها، دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي، في خطواته الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل بين مناطق ومدن ليبيا.

بدوره أكد المنفي، على دور الأعيان والحكماء في المنطقة الشرقية، لرغبتهم الصادقة للمشاركة في المشاريع والبرامج التي تهدف لتحقيق الاستقرار، مؤكداً وقوفه على مسافة واحدة بين جميع الليبيين في كل المناطق.