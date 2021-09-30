الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محمد المنفى يؤكد أهمية الدور العربى فى تحقيق السلام داخل ليبيا

لقاء محمد المنفي
لقاء محمد المنفي بسفراء الدول العربية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، على أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا، من خلال مساندة الشعب الليبي في عبور هذه المرحلة، ووصولها إلى الاستقرار الدائم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم ببرلين، عدداً من السفراء العرب المعتمدين لدى  ألمانيا، وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الشأن السياسي الليبي، ودعم الدول العربية لاستقرار ليبيا بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي.

وبحث محمد المنفي مع السفراء العرب، دعم جهود المجلس الرئاسي، في تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نهاية العام الجاري.  

 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى برلين 

ووصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والوفد المرافق له، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة الألمانية برلين، لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وسيجري رئيس المجلس الرئاسي، خلال الزيارة التي تستمر يومين، مباحثات مع المستشارة الألمانية، "انجيلا ميركل"، ورئيس  ألمانيا "فرنك شتاين ماير"، حول بعض القضايا التي تخص العملية السياسية في ليبيا.

 

المنفي يلتقي أعيان وحكماء المنطقة الشرقية 

والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس وفداً من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وأثنى الوفد على كلمة المنفي التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد خلالها على وحدة ليبيا واستقرارها، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، والمضي قدماً نحو إجراء إنتخابات حرة ونزيهة.

وتطرق اللقاء إلى دور المجلس الرئاسي في دعم وقف إطلاق النار، وتوحيد أغلب المؤسسات الحكومية، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وبارك الأعيان والحكماء إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وكذلك الإجراءات التي تمت مؤخراً، بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج، وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية.

وأكد أعيان وحكماء المنطقة الشرقية من مختلف قبائلها، دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي، في خطواته الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل بين مناطق ومدن ليبيا.

بدوره أكد  المنفي، على دور الأعيان والحكماء في المنطقة الشرقية، لرغبتهم الصادقة للمشاركة في المشاريع والبرامج التي تهدف لتحقيق الاستقرار، مؤكداً وقوفه على مسافة واحدة بين جميع الليبيين في كل المناطق.

محمد المنفى برلين ليبيا فرنك شتاين ماير انجيلا ميركل الدول العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

الحكومة: الدراسة ستبدأ فى موعدها ولن يكون هناك أى تأجيل

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

«الدستور» ترصد جهود «حياة كريمة» لتسهيل الحصول على اللقاحات فى المنوفية

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»